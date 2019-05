Genoa-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Genoa ospita la Roma nella 35ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Cesare Prandelli cerca punti salvezza e ospita la di Claudio Ranieri, lanciatissima nella sua rincorsa alla , in una sfida valida per la 35ª giornata di che si prospetta molto combattuta. I liguri non possono dormire sogni tranquilli: attualmente occupano il 16° posto con 35 punti, 6 in più dell' , terzultimo. D'altro canto i capitolini, quinti a 58 punti, uno in meno dell' , per non ciccare l'obiettivo 4° posto non possono concedersi rallentamenti.

Prandelli potrebbe rilanciare dal 1' Lapadula in attacco accanto a Kouamé, mentre in difesa Biraschi affiancherà Romero e Zukanovic nel 3-5-2 e a centrocampo sarà Radovanovic ad agire da playmaker. Ranieri ritroverà Cristante in mediana dopo il turno di stop e ha alcuni dubbi sulla trequarti: fra Lorenzo Pellegrini e Pastore e fra Zaniolo (di rientro anche lui dalla squalifica) e Under, con i primi due favoriti.

Rossoblù reduci da 2 sconfitte e un pareggio, mentre i giallorossi hanno rimediato 2 vittorie e un pareggio con l' nelle ultime 3 gare disputate. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

GENOA-ROMA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Genoa-Roma DATA 5 maggio 2019, 18.00 DOVE Stadio Luigi Ferraris, Genova ARBITRO Paolo Silvio Mazzoleni TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO GENOA-ROMA

Genoa-Roma è in programma il pomeriggio di domenica 5 maggio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 18.00.

La partita Genoa-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani, mentre Daniele Adani si occuperà del commento tecnico.

Gli abbonati Sky che lo volessero potranno anche godersi la sfida Genoa-Roma in diretta , collegandosi alla piattaforma Sky Go mediante il proprio pc, tablet o smartphone.

GENOA-ROMA IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal che lo volessero avranno la possibilità di seguire Genoa-Roma anche in diretta testuale. Collegandosi sul sito avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, conclusa la quale troveranno sul portale cronaca e pagelle, nonché le dichiarazioni più importanti rilasciate a caldo dai due allenatori e dai protagonisti sul campo.

GENOA (4-2-3-1): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Radovanovic, Veloso; Lerager, Bessa, Kouamé; Lapadula.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.