Genoa-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Genoa e Roma si sfidano per la settima giornata di Serie A: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

GENOA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 8 novembre 2020

8 novembre 2020 Orario: 18:00

18:00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

E' una decisamente equilibrata quella che ha preso il via a settembre in mezzo alla pandemia di coronavirus. Tra le squadre che sognano di spodestare la dopo nove anni di titoli c'è la Roma di Fonseca, partita piuttosto bene in campionato. Ora, visita il Genoa.

Un Genoa che ha superato i tanti casi di coronavirus in squadra, riuscito a fermare la , lanciatissima, nel Derby. Ora spera di ritrovare la vittoria ed allontanarsi ulteriormente dalla zona calda, dopo aver recuperato la sfida contro il .

Per la Roma undici punti fin qui in campionato e zero sconfitte dopo quella rimediata nella prima giornata a causa del caso Diawara: inizialmente pari sul campo contro il , tramutato in 3-0. Dopo tale match, Fonseca ha trovato la quadra, battendo anche la nell'ultimo turno.

Nel 2019/2020, Genoa e Roma si sono affrontate nella prima giornata, dando vita ad uno spettacolare 3-3 a fine agosto. Nel match di ritorno giocato in terra ligure a gennaio 2020, la formazione di Fonseca ha espugnato il Ferraris per 3-1.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Genoa-Roma: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO GENOA-ROMA

Il match tra Genoa e Roma si giocherà a Genova, Stadio Ferraris, domenica 8 novembre 2020: si tratta della gara prevista alle ore 18.

Genoa-Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN e gli utenti avranno l'opportunità di seguirla tramite le moderne smart tv, semplicemente collegandosi con l'app presente. In alternativa, sarà possibile usufruire di una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l'app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire Genoa-Roma anche attraverso il decoder di Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno assistere a Genoa-Roma in diretta streaming su dispositivi come tablet e smartphone semplicemente scaricando l'app per iOS e Android, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN dove poter scegliere l'evento desiderato, dopo aver inserito le credenziali d'accesso.

Gli highlights e il match integrale saranno disponibili dopo il fischio finale.

Goal vi offrirà la diretta testuale di Genoa-Roma con il racconto delle azioni dei protagonisti in campo in tempo reale.

Dopo il goal nel Derby, Scamacca dovrebbe essere confermato come riferimento offensivo, con Pandev e Pjaca alle sue spalle. Rovella è ormai un punto fermo in mezzo insieme a Badelj: il terzetto di centrocampo sarà completato da uno tra Behrami o Lerager. Tra i pali ci sarà come di consueto Perin. Biraschi. Goldaninga, Cristian Zapata e il rientrante Criscito a comporre la retroguardia.

Fonseca confermerà il 3-4-2-1 con Dzeko centravanti, supportato da Pedro e Mkhitaryan. Bruno Peres e Spinazzola esterni, con Lorenzo Pellegrini e Veretout intoccabili in mezzo. Davanti a Mirante spazio per Mancini, Smalling ed Ibanez, favorito su Kumbulla.

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, C Zapata, Criscito; Rovella, Badelj, Behrami; Pandev, Pjaca; Scamacca.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.