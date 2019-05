Genoa-Roma 1-1: El Shaarawy non basta, Romero gela la Lupa nel finale

El Shaarawy porta in vantaggio la Roma all'82', ma il Genoa trova il pari in pieno recupero con Romero: al 94' Mirante para un rigore a Sanabria.

Un finale ad alta tensione sul campo del , dove la passa in vantaggio con El Shaarawy ma subisce il pari allo scadere da Romero: in pieno recupero Mirante salva la Lupa parando un calcio di rigore a Sanabria.

I padroni di casa accelerano subito e mettono in grande difficoltà la Roma: Mirante è subito costretto al grande intervento sul taglio di Kouamè, mentre Lapadula sfrutta male un paio di buchi di un incerto Manolas e grazia due volte la Roma.

Con il passare dei minuti gli ospiti crescono e creano le migliori occasioni con il gioco aereo: prima Fazio si vedere respingere sulla linea un colpo di testa dal miracolo di Radu, poi Dzeko spedisce a lato da ottima posizione. Il match resta su ritmi altissimi e le occasioni fioccano sui continui ribaltamenti di fronte: gli uomini di Prandelli arrivano facilmente alla conclusione, ma non trovano la zampata vincente in area.

Al 38' Pellegrini non concretizza una bella sponda dello stesso Dzeko calciando sul fondo nel cuore dell'area di rigore avversaria. Prima dell'intervallo il Genoa torna però a spingere e sfiora il vantaggio su calcio d'angolo con Romero, che non trova la porta ad un passo dalla linea di porta.

Ad inizio ripresa Zaniolo cerca un sinistro potente da fuori ma Radu alza sopra la traversa. I ritmi di gioco calano e Ranieri gioca la carta Schick al posto di uno spento Pellegrini, ma la Roma fa difficoltà a trovare spazi tra le linee rossoblù e si affida unicamente ai calci piazzati per creare pericoli in area avversaria, con i padroni di casa pericolosi in contropiede con la velocità di Kouame.

La fiammata arriva all'82', quando Dzeko prolunga un cross per El Shaarawy e il Faraone finalizza al volo di sinistro incrociando una pesantissima rete. Al 91' arriva però la reazione del Genoa, che trova il pareggio con un bel colpo di testa di Romero su azione d'angolo: l'inerzia della partita cambia incredibilmente e al 94' i padroni di casa hanno addirittura la ghiotta occasione della rimonta.

Mirante stende Sanabria in area di rigore e l'arbitro assegna il penalty: dagli undici metri si presenta lo stesso attaccante rossoblù, che si fa però parare il match point dal portiere giallorosso.

I GOAL

82' EL SHAARAWY 0-1 - Cross dalla destra di Kluivert prolungato da Dzeko sul secondo palo, dove El Shaarawy apre il piattone sinistro e incrocia al volo sul palo lontano, lasciando immobile Radu.

91' ROMERO 1-1 - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Romero stacca più in alto di tutti e beffa Mirante in uscita con un colpo di testa perfetto.

IL TABELLINO

GENOA-ROMA 1-1

Marcatori: 82' El Shaarawy, 91' Romero

GENOA (4-2-3-1): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Radovanovic, Veloso; Lerager (83' Sanabria), Bessa (93' Rolon), Kouamé; Lapadula (73' Pandev).

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi (89' Karsdorp), Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo (70' Kluivert), Pellegrini (66' Schick), El Shaarawy; Dzeko.

Arbitro: Mazzoleni

Ammoniti: Zaniolo, Kluivert, Rolon

Espulsi: nessuno