Genoa-Roma 0-2: i giallorossi tornano al successo con una doppietta di Afena-Gyan

Quindici giorni di pausa fondamentali per Genoa e Roma, che si affrontano al Ferraris nel posticipo domenicale valido per la 13esima giornata di Serie A.

Shevchenko, nuovo allenatore dei liguri, cerca il successo alla prima da allenatore di club, mentre Mourinho necessita dei 3 punti per mettersi alle spalle un periodo nero e muovere la classifica.

Il Genoa si affida al 3-5-2 con Sirigu in porta e la linea difensiva composta da Biraschi, Masiello e Vasquez. A centrocampo operano Sturaro, Badelj e Rovella con ai loro fianchi Sabelli e Cambiaso. Davanti per via delle assenze largo a Pandev ed Ekuban.

Mourinho conferma la formazione che ha giocato con il Venezia e ripropone la difesa a tre. Kumbulla, Ibanez e Mancini difendono la porta di Rui Patricio. In mezzo al campo Veretout e e Pellegrini con Karsdorp ed El Shaarawy esterni, Mkhitaryan alle spalle del duo Abraham-Shomurodov.

La gara inizia con la Roma che gestisce il possesso con pazienza e prova l'affondo. I giallorossi sbloccano il risultato al 16esimo minuto con Mkhitaryan, ma la rete dell'armeno viene annullata per un tocco di mano si Abraham.

L'occasione più clamorosa del primo tempo capita sui piedi di Shomurodov al minuto 29. Bel contropiede portato avanti da El Shaarawy, che vince un rimpallo e serve l'uzbeko che però spara alto sopra la traversa.

Il primo tempo prosegue a ritmi meno intensi, non fa registrare particolari emozioni e si conclude sullo 0-0 dopo un minuto di recupero.

La ripresa parte sullo stesso spartito dei primi 45 minuti. La prima chance capita ancora sui piedi di Mkhitaryan, che intercetta una palla al limite e calcia alto.

Roma che continua a gestire il pallone ma non trova spiragli per far male al Genoa. Ci prova senza fortuna Pellegrini in mischia su un pallone crossato al centro da Abraham.

Il primo tiro in porta del Genoa arriva al 71'. Rovella bica la difesa della Roma e crossa al centro per Sturaro, che impatta male il pallone e trova la respinta di Rui Patricio.

Diventa una sfida tra Mkhitaryan e la porta rossoblu. Il fantasista giallorosso ci prova ancora dalla distanza, sfiorando il palo alla destra di Sirigu che devia in corner.

La Roma insiste e trova il goal: lo fa con il nuovo entrato Felix Afena-Gyan, che riceve una bella palla da Mkhitaryan e piazza il pallone in porta per il vantaggio giallorosso.

È la notte del ragazzo ghanese, che al 94esimo minuto lascia partire un destro precisio e micidiale che batte ancora una volta Sirigu. Prima doppietta in Serie A e tre punti per la Roma che si prende il quinto posto in solitaria.

IL TABELLINO

GENOA-ROMA 0-2

Marcatori: 82', 90' +4 Felix

GENOA (3-5-2): Sirigu 5.5; Biraschi 5 (84' Bianchi sv), Masiello 5, Vasquez 5; Sabelli 5.5 (84' Ghiglione sv), Sturaro 5 (90' Buksasv ), Badelj 5 (90' Galdames sv), Rovella 4.5, Cambiaso 5; Pandev 5 (63' Hernani 5), Ekuban 5. All. Shevchenko.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6, Kumbulla 6 (87' Smalling sv), Ibañez 6; El Shaarawy 5.5, Pellegrini 5.5 (90' + 3 Bovo sv), Veretout 5, Mkhitaryan 7; Shomurodov 5 (75' Felix 8), Abraham 4.5. All. Mourinho.

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Cambiaso (G), Veretout (R), Badelj (G), Sabelli (G), Afena-Gyan (R)

Espulsi: nessuno