Genoa rinato con Ballardini: 14 punti nelle ultime 7, come l'Inter

Il ritorno di Ballardini ha fatto benissimo al Genoa, ora fuori dalla zona retrocessione: fase difensiva sistemata e filotto positivo.

Un ruolino da zona Champions League. No, non è un'esagerazione, ma solo il rendimento super offerto dal Genoa da quando Davide Ballardini ha preso il timone della squadra per la quarta volta.

14 punti in 7 partite, terzo miglior dato insieme all'Inter di Conte: il 'Grifone' vola, precisamente via dalla zona retrocessione, da cui ha costruito un distacco di sei punti, più che ragguardevole se si considera che, prima del ritorno del tecnico romagnolo, la squadra era penultima a -4 dalla salvezza.

Una risalita che ha basi solide fondate su una compattezza difensiva ritrovata: sono quattro i clean sheet consecutivi in Serie A, merito dell'intuizione di arretrare Radovanovic nel terzetto davanti alla porta di Perin.

Anche il mercato ha dato una grossa mano: basti pensare al colpo Strootman, acquistato in prestito dal Marsiglia e subito entrato a pieno nei meccanismi ballardiniani con una qualità di palleggio non indifferente.

Se il campionato fosse iniziato lo scorso 23 dicembre, il Genoa sarebbe dietro soltanto a Lazio, Roma, Milan, Juventus e Atalanta (che ha giocato una partita in più, il recupero pareggiato contro l'Udinese), ulteriore prova della bontà del lavoro svolto da Ballardini.

Uno dei 'segreti' è rappresentato anche dalla seconda giovinezza di Destro: per lui 9 reti in 16 presenze, livelli che non toccava addirittura dal 2014 quando indossava la maglia della Roma. E' sui suoi goal che Ballardini punta per raggiungere una tranquilla salvezza, obiettivo che poche settimane fa sembrava un'utopia.