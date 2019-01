Genoa, protesta dei tifosi contro la cessione di Piatek: "Comprate maglie senza nome"

Proposta dei 'Figgi do Zena' contro la cessione di Krzysztof Piatek al Milan: "Non comprate più magliette del Genoa con i nomi dei giocatori".

Arrivato la scorsa estate al Genoa da perfetto sconosciuto, in soli sei mesi Krzysztof Piatek è riuscito a diventare il capocannoniere della Serie A con la maglia rossoblu. Poi l'occasione di sostituire Gonzalo Higuain al Milan, con il nuovo compito di guidare l'attacco rossonero.

Una cessione, quella del polacco, che ha ferito e non poco i tifosi del Genoa, orfani ora di quel centravanti che in poco tempo era riuscito a farli innamorare di sè grazie ai suoi goal e alle ormai celebri esultanze da pistolero.

Un addio a metà stagione che ha scosso i supporters del Grifone, spingendo molti a chiedere via social alla società di poter cambiare le magliette acquistate presso gli store ufficiali con il nome di Piatek.

La proposta più radicale e irriverente è giunta però da i 'Figgi do Zena', storico gruppo di tifosi del Genoa, che, tramite un appello apparso anche sul 'Secolo XIX', hanno chiesto ai genitori di non regalare più magliette con nomi dei giocatori a propri figli.

"Vogliamo fare un appello ai genitori di tutti i bambini genoani, non comprate più magliette del Genoa con nomi dei giocatori, compratele 'neutre', senza nominativi, solo rossoblu, perchè l'amore per i colori rossoblu e per quel Grifone sul petto nessuno potrà mai venderlo!".

Un appello che sa di protesta, nei confronti di una società che negli ultimi anni ha lasciato spesso partire a gennaio i propri gioielli. Da Perotti a Rincon, passando poi per Pavoletti e ora Piatek. Troppi cambi in corsa che hanno finito per deludere parte della tifoseria.