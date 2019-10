Genoa, protesta contro Preziosi: la Gradinata Nord entrerà dopo i primi 10 minuti

La tifoseria del Genoa si schiera contro il presidente Preziosi, lo striscione della Gradinata Nord: "Oggi 10 minuti. Domani l'intero campionato".

Finita l'era Andreazzoli, il cerca di rialzare la testa con l'arrivo di Thiago Motta in panchina: l'esordio dell'ex centrocampista arriva in un delicatissimo scontro salvezza contro il , mentre la tifoseria fa sentire il proprio malumore contro il presidente Enrico Preziosi.

Come riferito dal giornalista DAZN Marco Russo, la tifoseria rossoblù è pronta a farsi sentire contro il patron rossoblù, ormai da tempo nel mirino di buona parte del pubblico. In occasione della sfida contro le Rondinelle la Gradinata Nord entrerà in campo soltanto dopo 10 minuti dal fischio d'inizio, in segno di protesta contro la gestione societaria.

Un significativo striscione riassumerà il malumore dei tifosi, che minacciano di abbandonare la squadra se non arriveranno risposte concrete sul campo e fuori:

"Oggi 10 minuti. Domani l'intero campionato... dall'anno scorso per noi nulla è cambiato".

Una protesta che prosegue da tempo, infiammata ora da un avvio di campionato horror per la squadra rossoblù, capace di raccogliere solamente cinque punti in otto giornate.