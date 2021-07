Genoa, prima tegola per Ballardini: lesione muscolare per Bani

Il difensore del Genoa si è infortunato in occasione della prima uscita stagionale nel ritiro di Neustift e starà fuori almeno un mese e mezzo.

Brutte notizie per il Genoa e per il suo allenatore Davide Ballardini. A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione con il ritiro estivo di Neustift, in Austria, il 'Grifone' perde il difensore classe 1993 Mattia Bani.

L'ex Bologna è uscito dopo 20 minuti della prima amichevole stagionale contro lo Stubai, giocata sabato pomeriggio e vinta per 5-0 dai rossoblù di Ballardini.

Bani, rientrato dal prestito nella seconda metà della passata stagione al Parma, si è procurato una lesione muscolare al polpaccio. Il difensore salterà l'inizio della Serie A 2021/2022: ci vorrà almeno un mese e mezzo per rivederlo in campo.

Nello scorso campionato, Bani ha collezionato 26 presenze tra Genoa e Parma, oltre a due apparizioni in Coppa Italia con la maglia del 'Grifone' nel derby contro la Sampdoria e nella sfida degli ottavi di finale contro la Juventus, persa dopo i tempi supplementari.