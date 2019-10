Genoa, Preziosi accoglie Thiago Motta: "Stupirà tutti, ha 13 palle"

Enrico Preziosi presenta ufficiosamente Thiago Motta come nuovo allenatore del Genoa: "Sa cosa fare per rilanciare la squadra".

Ormai mancano solo le firme, poi la panchina del passerà da Aurelio Andreazzoli a Thiago Motta. L’ex tecnico dell’ non è riuscito a ripagare la fiducia: la sconfitta per 5-1 con il è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E deciso Preziosi a cambiare.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il presidente del ‘Grifone’ ha scelto un esordiente in panchina, ma in cui nutre grande fiducia, come ha affermato al ‘Secolo XIX’ tessendo le lodi dell’italo-brasiliano, con un passato da giocatore in rossoblù prima di sedersi in panchina.

“Ha le idee chiare e grandi qualità. Sono sicuro che stupirà tutti. Ha la stessa grinta di quando era giocatore, è uno con 13 palle. Conosce bene il Genoa, sa quello che c’è da fare per rilanciare questa squadra”.

Thiago Motta sta frequentando il master a Coverciano e la deroga per allenare in non sembra un problema. Qualora non dovesse arrivare nei prossimi giorni, il piano B sarà l’affiancamento di Murgita, che ha già il patentino Uefa Pro per poter allenare in Serie A.

Sarà però lui, l'ex centrocampista di , e , il nuovo volto del Genoa, un’avventura che lui stesso ha confermato di aver accettato nel giro di pochi minuti.

“Il Genoa è nel mio destino, a questo club mi legano affetto e riconoscenza. Mi sono bastati pochi minuti per accettare la proposta di Preziosi, non vedo l’ora di iniziare”.

L’accordo dovrebbe essere con scadenza fissata a giugno 2020, con rinnovo automatico in caso di permanenza in Serie A. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore.