Genoa, Prandelli non confermato: Semplici è il favorito per sostituirlo

Preziosi ha deciso di non tenere Prandelli, non esercitando l'opzione di rinnovo annuale: al Genoa può andare Semplici, tecnico della SPAL.

Dopo lo scampato pericolo, al è il momento di cambiare. Non solo la società, che potrebbe essere presto ceduta, ma anche e soprattutto l'allenatore: Cesare Prandelli non rimarrà infatti sulla panchina rossoblù.

A riferirlo è 'Sky Sport', secondo cui il destino dell'ex tecnico di e è segnato: il presidente Preziosi ha deciso di non confermarlo in panchina, non esercitando dunque l'opzione di rinnovo annuale su un contratto in scadenza tra un mese, il 30 giugno.

Nella prossima stagione, dunque, il Genoa avrà un altro allenatore. Chi sarà? C'è già un nome in pole position: quello di Leonardo Semplici, il traghettatore che ha portato la dalla C alla B, dalla B alla A e poi a due salvezze consecutive nella massima serie.

Il tecnico toscano non ha mai nascosto di voler prendere in considerazione altre proposte, dopo anni pieni di soddisfazioni a Ferrara. E la sua prossima destinazione potrebbe essere proprio il Genoa, dove è tenuto in grande considerazione. Tanto che Preziosi avrebbe voluto puntare su di lui già un anno fa.

Semplici non è comunque l'unico nome nella lista del presidente, ancora una volta alle prese con un cambio di panchina dopo le paradossali vicende Juric e Ballardini. Almeno questa volta, a quanto pare, nessuno dei due prenderà nuovamente in mano il timone del Genoa.