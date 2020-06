Genoa-Parma, le formazioni ufficiali: Gervinho dal 1', Nicola sceglie Favilli

Le formazioni ufficiali di Genoa-Parma: i rossoblù puntano su Pandev e Favilli, mentre gli emiliani a centrocampo vanno con Bruman e Kurtic.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Favilli.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

La rincorsa salvezza del Genoa riparte dalla sfida casalinga contro il Parma, che punta all' . Nicola opta per il 3-5-2 e parte con Favilli in attacco insieme a Goran Pandev. A centrocampo Cassata vince il ballottaggio con Behrami. In difesa Romero, Soumaoro e Masiello. Perin tra i pali.

4-3-3 per il Parma, che conferma Gervinho: si pensava potesse avere una chance Karamoh. A centrocampo Brugman e Kurtic affiancano Hernani, mentre in difesa davanti a Sepe novità Laurini a destra.