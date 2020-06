Genoa-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

Il Genoa sfida il Parma nella 27ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Davide Nicola sfida il di Roberto D'Aversa nella 27ª giornata di . I liguri, che tornano in campo dopo la lunga interruzione del campionato per l'emergenza sanitaria, si trovano appaiati al a 25 punti al terzultimo posto in classifica, con un cammino di 6 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte, e sono in cerca di un successo che riapra pesantemente la lotta per non retrocedere, mentre i ducali, già scesi in campo nel recupero con il , partecipano alla bagarre per un posto in e attualmente sono in 8ª posizione con 36 punti, frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte.

Nei 13 confronti fra le due squadre in Serie A in casa del Grifone, è proprio quest'ultimo ad essere in vantaggio con 6 vittorie, 5 pareggi e 2 affermazioni gialloblù. Sebbene gli emiliani abbiano vinto soltanto 3 delle ultime 10 partite nel massimo campionato con il Genoa, le 3 vittorie coincidono con i 3 incroci più recenti dopo il ritorno in Serie A dei gialloblù nel 2014. In casa i rossoblù sono caduti il 7 ottobre 2018 (1-3) dopo un'imbattibilità piuttosto lunga che durava da 8 confronti (4 vittorie e 4 pareggi).

I liguri si rivelano una squadra poco propensa al pareggio: il segno X al Ferraris non arriva per loro infatti addirittura da settembre 2019, con 6 sconfitte e 3 vittorie ottenute nelle successive 9 partite lontano da casa. I 25 punti in 26 partite a questo punto della stagione rappresentano il minimo storico per il Grifone nell'era dei 3 punti, tuttavia i rossoblù al momento della sospensione del torneo erano in netta ripresa, con 3 vittorie e una sconfitta con la nelle ultime 4 partite. Di 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nel recupero con il Torino, invece, l'andamento dei gialloblù.

Fra i due tecnici, i dati dicono che da un lato Nicola non ha mai fatto punti finora in Serie A contro il Parma, mentre Roberto D'Aversa viceversa ha ottenuto il 100% di vittorie nelle tre sfide contro i rossoblù in Serie A. Sotto il profilo realizzativo, Goran Pandev e Domenico Criscito sono i giocatori più prolifici del Genoa con 7 reti ciascuno, il danese Andreas Cornelius è invece il miglior marcatore dei ducali con 8 centri stagionali. Proprio nella partita di andata il centravanti del Parma aveva messo a segno da subentrato la sua prima tripletta nel massimo campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

GENOA-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Parma

Genoa-Parma Data: 23 giugno 2020

23 giugno 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO GENOA-PARMA

Genoa-Parma si disputerà la sera di martedì 23 giugno 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova e in assenza di pubblico, come disposto dal protocollo per contrastare l'emergenza Coronavirus. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 28ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma per le ore 21.45.

Il confronto Genoa-Parma sarà visibile in diretta su DAZN. I clienti della piattaforma potranno vedere la partita anche in tv se posseggono un moderno modello smart compatibile con l'applicazione o collegando il proprio televisore a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure anche a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Genoa-Parma sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la sfida in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Oltre che in tv, tifosi e appassionati, attraverso DAZN, potranno seguire Genoa-Parma su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso l'applicazione per sistemi Android e iOS.

A partire da qualche minuto dopo il fischio finale, la gara integrale e gli highlights saranno inoltre resi disponibili anche per la visione on demand.

Nicola manderà in campo il Grifone con il 3-5-2. Davanti Pandev e Sanabria sono in vantaggio sulla folta concorrenza rappresentata da Favilli, Pinamonti, Destro e Iago Falque. In mediana, sempre k.o. Radovanovic, accanto al playmaker Schöne da mezzali agiranno Sturaro e Behrami, con Ghiglione favorito a destra su Ankersen e Criscito a sinistra su Pajac. Al centro della difesa a tre con Romero e Masiello spazio al francese Soumaoro, favorito su Biraschi. Fra i pali Perin. Non sarà a disposizione Marchetti, che deve scontare un turno di squalifica.

Saranno probabilmente poche le variazioni di D'Aversa nella formazione del Parma rispetto all'undici titolare dell'anticipo contro il Torino. Davanti è probabile la conferma del tridente composto da Kulusevski, Cornelius e Gervinho, benché quest'ultimo potrebbe cedere il posto dal 1' a Caprari. In mediana è possibile l'innesto di Hernani in regia al posto di Scozzarella, con Kucka e Kurtic che saranno con ogni probabilità riproposti da mezzali. Tutto scolpito anche in difesa, con Sepe in porta, Darmian e Gagliolo esterni bassi e Iacoponi e Bruno Alves a formare la coppia centrale. Fra i disponibili dovrebbe rivedersi anche il centravanti Inglese.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Schöne, Behrami, Criscito; Pandev, Sanabria. All. Nicola

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa