Genoa, nuovo direttore sportivo: via Capozucca, arriva Marroccu

Novità dirigenziale per il Genoa di Enrico Preziosi: risoluzione in vista per il ds Stefano Capozucca, al suo posto Francesco Marroccu.

Novità dirigenziale in vista per il . In giornata, infatti, il Grifone incontrerà Stefano Capozucca per risolvere consensualmente il contratto in qualità di direttore sportivo. Al suo posto, come vociferato ormai da settimane, Francesco Marroccu: ex, tra le altre società, di e .

A riportarlo è "Sky Sport", che sottolinea come l'ormai nuovo responsabile dell'area tecnica rossoblù ieri sera si trovasse sulle tribune del Ferraris per assistere al successo ottenuto contro l' con il punteggio di 3-2.

Si interrompe, così, il matrimonio tra Preziosi e Capozucca. Alti e bassi, ma con sempre una forte e sentita stima reciproca. Giunta, tuttavia, al passo d'addio.