Genoa, Nicola scuote Schone: "Quando capirà il calcio italiano inizierà a giocare"

La vittoria sul ha ridato ossigeno al : 3 punti d'oro che rialzano un Grifone piombato in fondo alla classifica, ma a far rumore sono le continue panchine di Lasse Schone.

Da protagonista della cavalcata Champions dell' dell'anno scorso a riserva coi rossoblù: in estate, quando Preziosi lo ha portato in , nessuno si sarebbe immaginato uno scenario simile.

Schone è ormai diventato un'alternativa nelle scelte a centrocampo, tanto che nemmeno l'arrivo in panchina di Davide Nicola ha cambiato le sorti del danese.

Il neo-tecnico, al termine del match col Sassuolo, ha voluto spiegare i motivi che hanno portato l'ex Lanciere ai margini del progetto ligure.

"Sono un tecnico che deve cercare delle soluzioni. Ritengo che per caratteristiche in questo momento Radovanovic e Schone non possono giocare insieme, nonostante Lasse sia un giocatore di abilità tecnica importante".

"Appena capisce il calcio in Italia per quanto riguarda la nostra situazione può iniziare a giocare".