Probabili formazioni Genoa-Napoli: Mertens torna titolare

La squadra di Gattuso con due squalifiche pesanti prova a strappare punti al Grifone, scivolato in zona rossa dopo la vittoria del Lecce.

Dal 2012 il non perde contro il in : il totale è di 10 vittorie e 5 pareggi. Questa volta, però, la partita rischia di essere più complicata del solito. Perché la squada di Davide Nicola dopo la vittoria del è scivolata in zona rossa. E ha disperato bisogno dei tre punti, anche contro un avversario sulla carta superiore.

Il Napoli di Gattuso vive un ottimo momento post-lockdown: la vittoria in Coppa ha rilanciato gli azzurri, che sono lontanissimi dalla (15 punti) ma hanno vinto 3 partite su 4 dalla ripresa della A, perdendo soltanto a Bergamo contro l' . Il Genoa, invece, deve sfatare il tabù casa, dove ha perso le ultime tre.

Nicola affronta la sfida con alcuni possibili cambi rispetto all'undici visto ad Udine, salvato dai subentranti. In difesa Criscito torna tra i convocati, mentre Romero è out: con Soumaoro e Masiello davanti a Perin dovrebbe esserci Goldaniga. Biraschi avanza a centrocampo sull'out di destra ed è favorito su Ghiglione, con Barreca a sinistra.

A centrocampo ai lati di Schøne ci dovrebbero essere Behrami e Cassata, con Sturaro che spinge per una maglia. In attacco possibilità Sanabria e Pinamonti, con Iago che può infastidire l'ex . Pandev, ex di giornata, dovrebbe essere ancora l'arma in più dalla panchina.

Il Napoli dovrà fare i conti con due squalifiche molto pesanti, che tolgono a Gattuso due punti fermi nel proprio 4-3-3. In difesa mancherà Kalidou Koulibaly, mentre in mezzo al campo è out Diego Demme. In difesa verrà dunque proposta la coppia Maksimovic-Manolas, con Hysaj e Mario Rui favoriti sulle corsie: Di Lorenzo potrebbe rifiatare.

In porta si va verso la conferma di Meret, anche se Ospina è stato convocato. Centrocampo con una novità certa e una probabile: Lobotka agirà davanti alla difesa, Elmas potrebbe sostituire Zielinski. Fabian Ruiz, invece, non si tocca. Così come non si tocca Insigne, avvantaggiato su Lozano: completerà il tridente insieme a Politano e Dries Mertens, favorito su Arek Milik nell'ormai regolare alternanza di Gattuso.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-NAPOLI

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schøne, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Mertens, Insigne.