Genoa-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Napoli nella tana del Genoa nel match valido per il 21° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come seguire l'incontro in tv e streaming.

GENOA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Napoli

Genoa-Napoli Data: 6 febbraio 2021

6 febbraio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, DAZN1 (numero 209 del satellite)

(numero 209 del satellite) Streaming: DAZN

Il Napoli cerca conferme nel 21° turno di Serie A: la trasferta non è di quelle sulla carta semplici, sul campo di un Genoa che, dopo il ritorno in panchina di Davide Ballardini, ha inanellato 14 punti in 7 partite tirandosi fuori dalla zona retrocessione.

I liguri sono risaliti fino alla quattordicesima posizione e ora possono vantare un vantaggio di sei lunghezze sul terzultimo posto occupato dal Cagliari, che vorrebbe dire retrocessione in Serie B.

Il girone di ritorno è iniziato alla grande per i rossoblù, vittoriosi con un largo 0-3 allo 'Scida' di Crotone: grande protagonista con una doppietta Mattia Destro, tornato su livelli che non si vedevano addirittura dal 2014.

Il Napoli si è sbarazzato del Parma con un secco 2-0: a segno Elmas e Politano per i tre punti che hanno portato il totale a 37, in attesa della gara da recuperare contro la Juventus all'Allianz Stadium.

La gara d'andata si concluse con un punteggio tennistico in favore degli azzurri: un 6-0 amplificato dal successivo focolaio da Covid-19 che coinvolse il 'Grifone' e, in maniera meno grave, gli stessi partenopei che dovettero affrontare le positività di Elmas e Zielinski.

In questa pagina troverete tutto quello che serve sapere su Genoa-Napoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO GENOA-NAPOLI

Genoa-Napoli si giocherà sabato 6 febbraio 2021 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, senza la presenza dei tifosi sugli spalti in virtù delle norme di contenimento della diffusione del Coronavirus. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

La sfida tra Genoa e Napoli potrà essere seguita in tv sui modelli smart da cui scaricare l'applicazione di DAZN, usufruibile anche sulle console di gioco Playstation (4 e 5) e Xbox (One S, One X, Series S e Series X). Chi non possiede un televisore smart può servirsi di dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, utili per connettere ad internet la propria tv.

Coloro che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno guardare l'incontro sul canale satellitare DAZN1 (numero 209). I possessori di Sky Q, invece, avranno l'opportunità di accedere alla visione dell'evento tramite l'applicazione di DAZN.

La visione in streaming di Genoa-Napoli sarà disponibile dal proprio pc semplicemente collegandosi al sito ufficiale di DAZN e da smartphone e tablet attraverso l'applicazione dedicata. Basterà inserire le proprie credenziali per accedere al catalogo e selezionare l'evento desiderato.

Qui su Goal potrete seguire Genoa-Napoli fin dalla marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio: dagli aggiornamenti sulle formazioni scelte dai due allenatori al racconto vero e proprio del match con la diretta testuale, utile per non perdersi nemmeno un dettaglio.

Ballardini potrebbe confermare l'undici che ha battuto il Crotone: titolare inamovibile Destro in coppia con Shomurodov in attacco. Czyborra verso la conferma a sinistra dopo il gran goal dello 'Scida', Badelj in cabina di regia. Prosegue la nuova vita di Radovanovic, riscopertosi difensore con ottimi risultati.

Gattuso coi dubbi legati alle condizioni di Insigne e Demme, usciti malconci dalla sfida di Coppa Italia con l'Atalanta: pronti Politano ed Elmas, in grande spolvero a livello realizzativo nell'ultimo periodo. Mertens ancora out e Osimhen non al meglio: Petagna al centro dell'attacco dal 1'. Dopo la panchina infrasettimanale, rientrano anche Mario Rui e Zielinski.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano.