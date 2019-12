Genoa, Motta ne fa fuori 4: Barreca, Sanabria, Gumus ed El Yamiq out per scelta tecnica

21 i convocati di Thiago Motta per Lecce-Genoa: Barreca, Sanabria, Gumus ed El Yamiq assenti per scelta tecnica.

La sua impronta l'aveva già lasciata all'esordio sulla panchina del con una mossa più unica che rara, battendo il con i goal dei tre giocatori subentrati: Thiago Motta ha rivoltato il 'Grifone' a sua immagine e somiglianza, a costo di effettuare alcune scelte forti.

Segui live Lecce-Genoa su DAZN: attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Per la sfida al ha convocato 21 giocatori: assenti gli infortunati Zapata, Kouamé, Lerager e Saponara, come da lui stesso annunciato nella conferenza stampa della vigilia.

"Lerager non ce la fa, così come Saponara che ha avuto un dolore alla caviglia. A parte Zapata, il resto della squadra sta bene".

Non presenti in lista Barreca, Sanabria, Gumus ed El Yamiq che, a giudicare dalle parole di Motta, sono stati esclusi per scelta tecnica e non per qualche motivo legato ad una scarsa condizione fisica.

Facile pensare ad un loro addio già durante la sessione invernale del calciomercato, con Barreca e Gumus bocciati senza appello nonostante siano sbarcati in Liguria soltanto in estate.