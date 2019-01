Genoa-Milan: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Genoa ospita il Milan nel posticipo della 20ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Genoa di Cesare Prandelli ospita il Milan di Gennaro Gattuso nel posticipo della 20ª giornata di Serie A. I liguri sono tredicesimi assieme al Cagliari con 20 punti frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, il Diavolo occupa il 5° posto a quota 31 con un cammino di 8 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Il bomber polacco Krzysztof Piatek è il capocannoniere rossoblù con 13 goal in 19 presenze, Gonzalo Higuain è il giocatore più prolifico dei rossoneri in campionato con 6 reti in 15 partite giocate. Il Genoa è reduce da una vittoria, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 3 giornate, il Milan ha collezionato una sconfitta, un pareggio e una vittoria.

QUANDO SI GIOCA GENOA-MILAN

Genoa-Milan si giocherà lunedì 21 gennaio alle ore 15.00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Sarà il 102° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE GENOA-MILAN IN TV E STREAMING

La partita Genoa-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso l'applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-MILAN

Prandelli dovrà far fronte alla pesante assenza per squalifica del bomber Piatek, peraltro ormai vicinissimo al Milan. Possibile il passaggio al 4-4-2 con l'esclusione di Romulo e l'inserimento di Zukanovic al centro della difesa al fianco di Romero. Sulle fasce di centrocampo ci saranno Lazovic e Bessa, in mezzo Rolon con Veloso. Davanti Favilli è favorito su Pandev per fare coppia con Kouamé. Restano a casa gli infortunati Hiljemark e Sandro.

Ecatombe per Gattuso dopo la Supercoppa: Higuain è ormai destinato al Chelsea, mentre Calabria, Romagnoli e Kessié sono squalificati. Al centro della difesa con Musacchio ci sarà Zapata, a destra maglia da titolare per Abate, favorito su Conti. A centrocampo dovrebbe esserci José Mauri, in attacco spazio ancora Cutrone, affiancato da Calhanoglu e dal rientrante Suso.

GENOA (4-4-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Rolon, Veloso, Bessa; Favilli, Kouamé.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Mauri, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.