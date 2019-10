Genoa-Milan, la sfida delle panchine in bilico: Paquetá torna titolare

Giampaolo - che rischia l'esonero - si affida a Paquetá e Biglia a centrocampo. Andreazzoli punta su Kouamé e Pinamonti.

Non poteva esserci gara migliore per condensare tutta l'incertezza che caratterizza il presente di due tra gli allenatori più chiacchierati: Aurelio Andreazzoli e Marco Giampaolo condividono l'obbligo di tornare a vincere per allontanare i fantasmi dell'esonero, appollaiati come condor in attesa di piombare sulla preda.

Se qualche difficoltà era da mettere in preventivo per il tecnico del , ci si sorprende invece a notare l'andamento del : due vittorie e quattro sconfitte che non possono passare inosservate agli occhi della società, finora dispendiosa di belle parole per la sua guida.

Belle parole che potrebbero trasformarsi in mannaia sulla testa di Giampaolo in caso di altro passo falso: per evitare tale scenario si affiderà ai suoi uomini migliori e al ritorno tra i titolari di Paquetá.

Per il brasiliano sarà la terza presenza dal primo minuto dopo quelle con e : in entrambe le circostanze era stato sostituito dopo una prestazione tutt'altro che accettabile. Insieme a lui spazio in mediana anche per Lucas Biglia.

Esordio dal primo minuto per Leo Duarte al centro della difesa al posto dello squalificato Musacchio, Theo Hernandez sarà preferito ancora una volta a Rodriguez sulla fascia sinistra. In avanti Suso e Leão a supporto del grande ex Piatek.

Nel Genoa dovrebbe rivedersi Pinamonti, favorito su Sanabria e Favilli. Pajac al posto dell'acciaccato Barreca. Queste le probabili formazioni di Genoa-Milan.

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Lerager, Pajac; Kouamé, Pinamonti.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Leo Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Biglia, Paquetá; Suso, Piatek, Leão .