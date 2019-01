Genoa-Milan, le pagelle: Donnarumma alza il muro, Bakayoko padrone in mediana

Donnarumma e Bakayoko sono i migliori del Milan, che soffre ma vince sul campo del Genoa. Bene Pandev, ancora male Calhanoglu.

GENOA

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi Liga, Ligue 1 e Serie B in esclusiva

RADU 6.5: Miracoloso su Borini all'ora di gioco, tiene in piedi il Genoa ma nulla può sui due goal.

BIRASCHI 4.5: Il più incerto della difesa: dopo un primo tempo sicuro, si scioglie nella ripresa e si perde ripetutamente Borini sui tagli. (dal 76' PEREIRA 5.5: Una punizione fuori misura e pochissimo altro.)

ROMERO 5.5: Irruento, si prende troppi rischi in uscita palla.

ZUKANOVIC 5.5: Sbanda come tutto il reparto difensivo nella ripresa.

CRISCITO 5.5: Soffre sul lato in cui il Milan è più pericoloso, poco presente anche in fase di spinta.

LAZOVIC 6: Spina nel fiianco nel primo tempo, impegna anche Donnarumma. Poi cala d'intensità.

ROLON 5: Passo indietro per il centrocampista argentino, che perde il duello con Bakayoko e non si impone.

VELOSO 6: Il suo sinistro è sempre pericoloso: fa tremare la traversa sullo 0-1. Ma per il resto aggiunge poco. (dall'84' DALMONTE s.v.)

BESSA 5.5: Bravo e puntuale a proporsi sempre nel momento giusto, manca però di freddezza e perdona più volte il Milan.

KOUAMÉ 5.5: Più generoso che concreto nella ripresa dopo un ottimo primo tempo: manca di efficacia negli ultimi 16 metri.

PANDEV 6.5: Ha poca autonomia, ma è il migliore dei suoi finché è in campo: ispira le occasioni giocando da rifinitore, gli manca una spalla in grado di finalizzare. (dal 58' FAVILLI 5.5: Pochissimi palloni giocabili, fa anche poco per prenderseli.)

MILAN

DONNARUMMA 7.5: Tiene in piedi il Milan a suon di parate pesanti.

ABATE 6.5: Inizia a destra e si sposta al centro, soffre la prima mezz'ora poi entra in controllo.

ZAPATA s.v.: Dura 12 minuti, poi si arrende per un problema alla coscia. (dal 12' CONTI 7: Un altro assist nel 2019 e una spinta qualitativa a destra che può cambiare la stagione del Milan.)

MUSACCHIO 6.5: Tiene botta nei primi minuti nonostante le difficoltà, contiene Kouamé nonostante il gap in termini di velocità.

RODRIGUEZ 6.5: La fascia sinistra è poco presente offensivamente quando si tratta di creare, lui pensa a difendere e ci riesce piuttosto bene.

PAQUETÁ 6: Debutto in Serie A con palo e un pallone perso che poteva essere letale. A volte un po' fumoso.

BAKAYOKO 7.5: Sembra tutt'altro giocatore rispetto a soltanto un mese e mezzo fa. Domina fisicamente a centrocampo, una diga insormontabile per il Genoa.

CALHANOGLU 5: La nota stonata è ancora il turco, che non riesce a punire nemmeno da piazzato. Inconcludente. (dal 79' MAURI s.v.)

SUSO 6.5: Meno incisivo del solito, si risolleva con un raro goal di destro. (dall'88 CASTILLEJO s.v.)

CUTRONE 6.5: Solita partita di lotta in mezzo ai centrali, ci mette anche l'assist per Suso con un lancio lungo.

BORINI 6.5: Fino al goal il peggiore del Milan, poi si redime appoggiando in porta un pallone dal peso specifico incalcolabile per la squadra di Gattuso.