Genoa-Milan, il comune di Genova chiede di giocare alle 21: la curva minaccia scioperi

Genoa-Milan è stata spostata lunedì alle 15, ma il comune di Genova ha chiesto il ripristino del match alle 21. I tifosi rossoblù minacciano proteste.

La querelle non si ferma: il comune di Genova ha richiesto alla Lega Calcio di riportare il calcio d'inizio di Genoa-Milan, partita in programma lunedì 21 gennaio, alle ore 21.00. A riferirlo è 'Ansa'.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La partita era stata anticipata alle 15.00 per motivi di ordine pubblico soltanto pochi giorni fa. L'osservatorio per le manifestazioni sportive, su indicazioni del ministro dell'interno Matteo Salvini, aveva deciso per il cambio di orario.

Dopo il crollo del Ponte Morandi, il comune di Genova aveva chiesto alla Lega Calcio di non giocare più partite in orario di lavoro in giorni feriali, per evitare disagi alla circolazione.

La palla ora dovrebbe passare alla Lega Serie A, che dovrà prendere una decisione in merito.

L'articolo prosegue qui sotto

Se non dovesse essere riportata alle 21.00, i gruppi della curva del Genoa hanno minacciato proteste: la curva verrebbe lasciata vuota e gli striscioni non sarebbero esposti. La frangia più calda del tifo ha anche invitato tutti gli altri tifosi a fare lo stesso.

"Invitiamo la Società a tutelare gli interessi di tutti i suoi tifosi,abbonati e non, con lo stesso impegno e puntualità con cui vende i giocatori migliori della rosa ad ogni sessione di mercato. I tifosi del Genoa meritano rispetto, la città di Genova merita rispetto. siamo noi ostaggi di Lega Calcio, televisioni e osservatori vari. Parlano di riportare la gente negli stadi ma nei fatti la allontanano con decisioni come questa. Ci riserviamo di comunicare ulteriori iniziative di protesta insieme alle altre componenti della tifoseria rossoblu".

A seconda dell'orario della partita tra Genoa e Milan, varierà anche il calcio d'inizio di Juventus-Chievo: se dovesse essere mantenuto alle 15.00 il match del Ferraris, a Torino si giocherebbe alle 20.30. In caso opposto la Juventus scenderebbe in campo alle 19.00.