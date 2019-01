Genoa-Milan e Juventus-Chievo cambiano orario: in campo alle 15 e alle 20:30

Variazione disposta dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive: Genoa-Milan si giocherà di pomeriggio, Juventus-Chievo passa alle 20:30.

E' stata la notizia che ha più fatto discutere in giornata, ora la Lega ha fugato ogni dubbio. Genoa-Milan, gara valida per la 20esima giornata di Serie A, prima del girone di ritorno, cambia ufficialmente orario passando dalle 21:00 alle 15:00.

La sfida tra il Genoa e il Milan prevista a Marassi era inizialmente prevista nella serata di lunedì 21 gennaio, ma dopo le valutazioni del ministero e dello stesso ministro Salvini, si è deciso per potare la gara al pomeriggio facendo slittare in avanti Juventus-Chievo.

Il match dello Stadium passa dunque dalle 19 alle 20:30: per avere comunque una squadra in campo in serata, la Lega ha deciso di portare Juventus-Chievo due ore avanti rispetto all'orario originale. Fanno comunque ancora discutere le dichiarazioni di Salvini a proposito del match di Genova.

"Tra la tifoseria genoana e quella milanista i rapporti non sono sereni e dunque preferirei che quella partita si giocasse alla luce del sole".

La preoccupazione da parte delle forze politiche è dovuta ovviamente al triste ricordo di Genoa-Milan del 29 gennaio 1995, quando in uno scontro tra tifosi venne accoltellato Vincenzo Spagnolo, morto poco dopo.

La triste gara che vide il tifoso rossoblù colpito venne giocata proprio di pomeriggio, il che ha portato tifosi e semplici spettatori a dubitare sull'utilità di uno spostamento della gara tra Genoa e Milan alle 15 in luogo delle 21.

Le gare di Torino e Genoa chiuderanno comunque il 20esimo turno di Serie A, che inizierà sabato con tre gare. Grosso dei match di domenica, con conclusione affidata alla capolista assoluta Juventus, alla pari del Milan impegnata in campionato una settimana dopo la Supercoppa Italiana che si disputerà a Jeddah la prossima settimana.