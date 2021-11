Genoa-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

GENOA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Milan

Genoa-Milan Data: 1 dicembre 2021

1 dicembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Tv: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251 satellite), Now

DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251 satellite), Now Streaming: DAZN, SkyGo, NOW

Guarda Genoa-Milan su DAZN. Attiva ora

Nel momento più delicato del proprio inizio di stagione, il Milan fa visita al Genoa dell'ex Shevchenko per provare a ritrovare la retta via. L'obiettivo è riconquistare una vittoria perduta da due giornate: quelle che hanno visto la formazione di Pioli perdere sia a Firenze che in casa contro il Sassuolo, mancando l'opportunità di rimanere al primo posto della classifica.

Di fronte c'è un Genoa che, nonostante l'arrivo in panchina di Sheva al posto di Davide Ballardini, non ha ancora trovato la vittoria e non ha ancora segnato: all'esordio dell'ucraino i rossoblù sono stati battuti per 2-0 in casa dalla Roma, quindi hanno strappato lo 0-0 alla Dacia Arena contro l'Udinese.

Nella scorsa stagione, il Milan ha conquistato 4 punti sui 6 disponibili contro il Genoa: la gara d'andata disputata al Ferraris è terminata col punteggio di 2-2, mentre il ritorno ha visto la formazione rossonera imporsi per 2-1 a San Siro.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Genoa-Milan: dalla diretta tv alla diretta streaming, passando per le formazioni.

ORARIO GENOA-MILAN

Genoa-Milan, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova nella serata di mercoledì 1 dicembre 2021. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE GENOA-MILAN IN TV

Genoa-Milan sarà visibile in diretta tv sia su DAZN che su Sky Sport. Nel primo caso sarà possibile assistere alla sfida sia su una moderna smart tv che su un normale televisore, grazie a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Nel secondo caso, invece, i canali di riferimento sono Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e il canale numero 251 del satellite.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Genoa-Milan per DAZN è stata affidata a Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. Sky Sport, invece, non ha ancora comunicato i telecronisti che racconteranno il match del Ferraris.

GENOA-MILAN IN DIRETTA STREAMING

Genoa-Milan sarà visibile anche in diretta streaming. Per quanto riguarda DAZN, gli abbonati potranno accedere al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su pc, tablet e smartphone. Per quanto riguarda Sky Sport, invece, chi ha sottoscritto un abbonamento potrà usufruire dell'applicazione SkyGo. Una terza alternativa è rappresentata da NOW, dove è presente il meglio della programmazione satellitare.

IN DIRETTA SU GOAL

Si potrà seguire Genoa-Milan anche grazie alla diretta scritta di GOAL, che vi permetterà, dall'annuncio delle formazioni ufficiali fino al 90', di non perdervi neppure un minuto della sfida del Ferraris.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-MILAN

Shevchenko potrebbe dare fiducia a Pandev come partner d'attacco del giovane Bianchi, lasciando in panchina Ekuban. Sabelli rischia il posto sulla destra: pronto Ghiglione. Ancora out i vari Criscito, Destro, Caicedo, Maksimovic, Fares e Kallon.

Nel Milan mancherà lo squalificato Romagnoli, espulso contro il Sassuolo: dentro il rientrante Tomori in coppia con Kjaer. Soliti dubbi in mezzo al campo tra Kessié, Tonali e Bennacer. Senza Giroud, sarà ancora Ibrahimovic a sorreggere l'attacco.

L'articolo prosegue qui sotto

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Bianchi, Pandev.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.