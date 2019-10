Genoa-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Genoa e Milan, entrambe in difficoltà, si sfidano per la 7ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Una partita da non sbagliare: il di Aurelio Andreazzoli e il di Marco Giampaolo si sfidano nell'anticipo serale del sabato della 7ª giornata di con la consapevolezza di dover far punti per potersi tirare fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica in cui entrambe le squadre sono precipitate.

I liguri sono terzultimi con 5 punti, frutto di una sola vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte, appena più su troviamo il Milan, 16° a quota 6 con un cammino di 2 vittorie e ben 4 sconfitte, di cui 3 consecutive. Nei 51 precedenti in Serie A fra le due squadre giocati in casa del Grifone, si registra una prevalenza del segno X, verificatosi 19 volte, con 18 successi del Diavolo e 14 affermazioni dei padroni di casa.

In una sola occasione i rossoneri conclusero le prime 7 giornate di campionato con 5 sconfitte: era il lontano 1938/1939 e in panchina c'era il tecnico ungherese József Bánás.

Krzysztof Piatek, miglior marcatore del Milan con 2 goal, entrambi segnati su calcio di rigore, è il grande ex del confronto, visto che è stato il Genoa a portarlo in nella scorsa stagione e che con la maglia rossoblù sulle psalle il polacco ha realizzato 13 reti. Gli altri ex sono Cristian Zapata e Riccardo Saponara, e militano entrambi con la squadra ligure. Quest'ultimo ha proprio nei rossoneri la sua vittima preferita in Serie A con 3 goal.

Fra i liguri il giocatore più prolifico è invece l'attaccante Christian Kouamé, autore di 3 reti fino a questo momento. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GENOA-MILAN

La partita Genoa-Milan si disputerà la sera di sabato 5 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio del match, che sarà arbitrato dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, è previsto per le ore 20.45. Sarà il 103° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta l'anticipo serale del sabato della 7ª giornata di Serie A Genoa-Milan. La gara sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4, oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Genoa-Milan sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche grazie all'applicazione presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Roberto Cravero.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di seguire Genoa-Milan in diretta streaming su dspositivi mobili come tablet e smartphone, semplicemente scaricando la app, avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto, e sul proprio personal computer collegandosi alla pagina ufficiale del servizio.

Dopo il fischio finale, DAZN renderà disponibili gli highlights del match e l'evento integrale per la visione on demand.

Andreazzoli opererà modifiche importanti alla formazione che è stata travolta 4-0 dalla all'Olimpico. In difesa con Romero e capitan Criscito si rivedrà il colombiano Cristian Zapata, a centrocampo tornerà Schöne, davanti spazio a Pinamonti, favorito su Sanabria, per comporre il tandem con Kouamé. Per il resto visti i problemi fisici di Barreca, neanche convocato, a sinistra agirà Pajac, con Ghiglione confermato a destra, come del resto i due centrocampisti Radovanovic e Lerager.

Giampaolo probabilmente si affiderà nuovamente al 4-3-3. In attacco ci sarà il grande ex Piatek, che sarà supportato dai due esterni offensivi Suso e Rafael Leão. Novità importante a centrocampo, dove in regia si rivedrà l'argentino Biglia al posto di Bennacer, fra i più negativi nella sfida interna con la . Con lui sarà confermato Kessié, mentre Paquetà insidia Calhanoglu. Considerata la squalifica di Musacchio, infine, in difesa davanti a Gianluigi Donnarumma debutterà in Serie A Léo Duarte da centrale accanto a Romagnoli, con Calabria e Theo Hernández confermati come terzini.

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac; Kouamé, Pinamonti.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Leao.