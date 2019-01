Genoa-Milan alle 15, la protesta dei tifosi rossoblù: curva vuota e striscioni in città

I tifosi più caldi del Genoa non hanno digerito lo spostamento del match alle 15: proteste in città e curva che rimarrà vuota durante la partita.

Proteste in vista al Ferraris. In settimana è arrivata l'ufficialità che Genoa-Milan si giocherà lunedì 21 gennaio alle ore 15.00. Un orario controverso che sta facendo discutere, tanto che il comune di Genova aveva chiesto di riportarla alla sera per ragioni di traffico urbano, in una città ancora alle prese con tutti le conseguenze del crollo del ponte Morandi.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Già negli scorsi giorni la frangia più calda del tifo aveva annunciato proteste con una lettera aperta, invitando tutti a disertare il match e lasciare vuoti gli spalti. Di vuota rimarrà sicuramente la curva, una delle forme di protesta scelte dagli ultrà.

L'articolo prosegue qui sotto

Domani, giornata di vigilia del match, si terrà anche una manifestazione che porterà tanti tifosi rossoblù a Pegli, al centro sportivo del Genoa, per un saluto alla squadra e per ribadire nuovamente la contrarietà all'orario deciso dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Per la partita di lunedì, gli ultrà non dovrebbero entrare e prendere posto in gradinata, ma dovrebbero comunque raggiungere Marassi e rimanere fuori dall'impianto.

In città a Genova sono intanto comparsi degli striscioni, tra i quali alcuni messaggi che si oppongono al calcio-spezzatino e agli orari troppo variabili ("Ci avete rotto il ca...lcio"). Sulle cancellate del Ferraris è invece apparso un messaggio che preoccupa: "Se l'ordine pubblico volete tutelare, non dovreste provocare".