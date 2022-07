Genoa-Maiorca dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Amichevole precampionato per il Genoa, che sfida gli spagnoli del Maiorca: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

GENOA-MAIORCA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Genoa-Maiorca

: Genoa-Maiorca Data : 22 luglio 2022

: 22 luglio 2022 Orario : 18.00

: 18.00 Canale tv: Helbiz Live

Streaming: Helbiz Live

In attesa dell'esordio nel prossimo campionato di Serie B, in programma il 14 agosto a Venezia, il Genoa sfida il Maiorca in amichevole. Gara che servirà soprattutto a testare le ambizioni e lo stato di forma della squadra allenata da Alexander Blessin, rimasto a Genova nonostante la retrocessione dalla massima serie.

Il Genoa è reduce dalla sconfitta rimediata sempre in amichevole contro gli svizzeri del Lucerna, che venerdì 15 luglio si sono imposti per 2-0. Dopo il Maiorca, invece, i rossoblù se la vedranno con la Lazio in un big match che precederà l'avvio della nuova stagione, sia in Coppa Italia che in Serie B.

Il Maiorca, allenato dal messicano Javier Aguirre, ha chiuso lo scorso campionato di Liga al sedicesimo posto, con una sola lunghezza di vantaggio sulla terzultima posizione del Granada, retrocesso in Segunda Division. Dopo il Genoa, gli isolani affronteranno anche il Napoli in amichevole.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Genoa-Maiorca: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO GENOA-MAIORCA

Genoa-Maiorca, inizialmente in programma a Wattens, si giocherà a Schwaz, sempre in Austria, nel tardo pomeriggio di venerdì 22 luglio: il calcio d'inizio sarà alle ore 18.00.

DOVE VEDERE GENOA-MAIORCA IN TV

L'amichevole Genoa-Maiorca sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Helbiz Live, che trasmetterà la partita gratis, senza bisogno di alcun tipo di abbonamento. L'app della piattaforma è scaricabile sulle moderne smart tv.

GENOA-MAIORCA IN DIRETTA STREAMING

Genoa-Maiorca sarà visibile in diretta streaming, anche in questo caso gratis e senza bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento, sempre su Helbiz Live: app scaricabile su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-MAIORCA

GENOA (4-4-2): Semper; Candela, Dragusin, Bani, Vogliacco, Czyborra; Portanova, Badelj, Cassata, Melegoni; Coda, Favilli. All. Blessin