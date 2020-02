Genoa-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Genoa sfida la Lazio nel lunch match della 25ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Davide Nicola sfida in casa la di Simone Inzaghi nel lunch match della 25ª giornata di . I liguri sono terzultimi con 22 punti, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, i capitolini si trovano al 2° posto con 56 punti e un cammino di 17 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.

Nei 49 precedenti in Serie A fra le due squadre, i rossoblù sono in netto vantaggio sul piano statistico con 29 vittorie, 10 pareggi e 10 affermazioni dei biancocelesti. Sotto la guida di Simone Inzaghi, tuttavia, la Lazio ha vinto 4 delle 7 sfide contro il Genoa in campionato con 2 successi del Genoa e un pareggio.

Quella biancoceleste, inoltre, è la squadra contro cui il Genoa ha realizzato più goal in Serie A: 138 in 99 sfide complessive. I 56 punti della Lazio dopo 24 giornate rappresentano il miglior cammino di sempre dell'Aquila nel massimo campionato.

Con appena 5 goal al passivo nei secondi tempi, i capitolini detengono il record nei top 5 campionati europei. Il grande ex della partita sarà Goran Pandev, attualmente in forza al Genoa, che ha curiosamente nella sua ex squadra la sua vittima preferita nel massimo campionato, con 5 goal realizzati in carriera. Il macedone è il giocatore più prolifico dei rossoblù con 6 reti assieme al capitano Domenico Criscito.

Un altro ex è il bomber biancoceleste e dell'intera Serie A Ciro Immobile, autore di 26 reti in 24 presenze, e a un passo dall'eguagliare il record di marcature (27 goal) dopo 25 giornate di Serie A, appartenente all'argentino Antonio Valentin Angelillo e che dura dal 1958/59.

Ben 10 dei 26 goal di Immobile sono arrivati su calcio di rigore: il prossimo centro dal dischetto consentirà all'attaccante partenopeo di eguagliare il record di 11 rigori trasformati stabilito da Roberto Baggio nel 1997/98.

Il Genoa è reduce da 2 pareggi e 2 vittorie di fila nelle ultime 4 giornate di campionato, la Lazio invece da 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 gare disputate. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

GENOA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO GENOA-LAZIO

Genoa-Lazio si disputerà la mattina di domenica 23 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Fabio Maresca della sezione di , è in programma per le ore 15.00.

Il lunch match Genoa-Lazio sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Genoa-Lazio sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

Gli utenti DAZN potranno seguire Genoa-Lazio anche in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine della gara sarà possibile vedere gli highlights e l'evento integrale anche in modalità on demand.

Lunga lista di indisponibili per il tecnico del Genoa Nicola, che per la sfida con la Lazio oltre che dello squalificato Sturaro, dovrà fare a meno davanti di Pinamonti, in mediana di Lerager e Radovanovic, sulle due fasce di Ghiglione e Pajac e dietro di Romero. Davanti al portiere Perin, l'argentino sarà sostituito da Soumaoro nella linea a tre con Biraschi e Masiello. A centrocampo Schöne agirà da regista, con Behrami e Cassata che ricopriranno il ruolo di mezzali ed Ankersen e Criscito sulle corsie laterali. In attacco dovrebbe stringere i denti l'acciaccato Pandev e far coppia dal 1' con Sanabria: l'alternativa è Favilli.

Inzaghi avrà fuori per infortunio Lulic: sulla fascia sinistra sarà confermato Jony, mentre a destra Marusic potrebbe spuntarla su Lazzari, con Lucas Leiva playmaker e Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali. In difesa out anche Luiz Felipe per squalifica: al suo posto spazio a Patric nella linea a tre con Acerbi e Radu davanti al portiere Strakosha. Davanti infine Caicedo è favorito sul recuperato Correa per affiancare dall'inizio il bomber Immobile.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schone, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo