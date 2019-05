Genoa, l'infortunio di Sturaro è grave: si teme la rottura del crociato

Stefano Sturaro si sottoporrà venerdì a una visita specialistica che precederà l'operazione al ginocchio. Tornerà in campo nella prossima stagione.

Se per il non è un finale di stagione felice, per Stefano Sturaro lo è ancor meno: il centrocampista sanremese sarà infatti costretto a operarsi al ginocchio, come comunicato dal club ligure sul proprio sito ufficiale.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"Il Genoa Cricket and Football Club comunica che il calciatore Stefano Sturaro verrà sottoposto, nella giornata di venerdì 3 maggio, a visita di controllo specialistica per stabilire la necessità di intervento chirurgico. Il consulto è previsto presso la struttura di Villa Stuart a con il professor Pier Paolo Mariani. Il centrocampista aveva riportato un trauma distorsivo del ginocchio durante la partita con il Fc".

Il Genoa CFC comunica che il calciatore @sturaro_stefano verrà sottoposto venerdì 3 maggio a visita di controllo specialistica per stabilire la necessità di intervento chirurgico a causa del trauma distorsivo al ginocchio destro.



Leggi qui ➡️ https://t.co/LzJUgakFxd pic.twitter.com/DH7SM6HFTF — Genoa CFC (@GenoaCFC) May 2, 2019

L'infortunio rimediato nel match della vigilia di Pasqua contro il Torino, che aveva costretto Sturaro a uscire dal campo in barella, è dunque grave. Il Genoa e l'ex centrocampista bianconero temono la rottura del crociato del ginocchio, dopo che in un primo tempo si sperava in una 'semplice' distorsione.

La stagione di Sturaro è già finita con 4 giornate d'anticipo, visto che i tempi di recupero previsti sono di almeno 5 mesi. Il giocatore del Genoa, dunque, tornerà in campo soltanto nella prossima stagione.

Con la maglia del Genoa, dove è tornato a gennaio dopo una prima parte di stagione trascorsa senza mai scendere in campo allo , Sturaro ha messo assieme 5 presenze realizzando un goal: contro la 'sua' , proprio nella gara d'esordio.