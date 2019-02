Genoa-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Genoa ospita la Lazio nella 24ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Genoa di Cesare Prandelli ospita la Lazio di Simone Inzaghi nella 24ª giornata di Serie A. Il Grifone è 13° in classifica con 25 punti, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, e in caso di successo si allontanerebbe non poco dalla zona più calda, l'Aquila si trova a quota 38 in quinta posizione assieme a Roma e Atalanta con un cammino di 11 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, e insegue il 4° posto, attualmente occupato dal Milan

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Krzysztof Piatek, ceduto a gennaio al Milan, resta il miglior marcatore stagionale fra i rossoblù con 13 goal realizzati in 19 presenze, mentre il bomber Ciro Immobile è il giocatore più prolifico dei biancocelesti con 11 reti in 22 presenze. Il Genoa è in un buon momento ed è reduce da una vittoria e 2 pareggi consecutivi, la Lazio si è ripresa da un periodo di appannamento e ha messo in fila 2 vittorie consecutive dopo il ko con la Juventus.

QUANDO SI GIOCA GENOA-LAZIO

Genoa-Lazio è in programma domenica 17 febbraio 2019 allo Stadio Luigi Ferrari di Genova con fischio d'inizio alle ore 15.00. Sarà il 98° confronto fra le due formazioni nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE GENOA-LAZIO IN TV E STREAMING

La partita Genoa-Lazio sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-LAZIO

Prandelli ritrova Romero in difesa dopo la squalifica, con l'argentino che dovrebbe scalzare Gunter nell'undici titolare. A livello tattico il Grifone potrebbe confermare il 4-3-3, con Lazovic e Kouamé a sostegno di Sanabria in attacco: il paraguaiano è affaticato, ma dovrebbe farcela. A centrocampo sono già intoccabili Radovanovic e Lerager: per la terza maglia è ballottaggio fra Veloso e il recuperato Rolon, con quest'ultimo favorito, meno chance per Bessa che ha anche qualche fastidio alla schiena.

imone Inzaghi in grande emergenza: il tecnico biancoceleste già aveva fuori per infortunio Wallace e Lukaku, il match di coppa porta in eredità anche gli stop di Bastos, Parolo e Luis Alberto. Probabile la conferma di Romulo sulla fascia destra, con l'italo-brasiliano favorito su Marusic, mentre le mezzali dovrebbero essere Cataldi e Badelj. L'alternativa è Lulic da interno sinistro, con l'inserimento di Durmisi in fascia, meno probabile l'impiego di Berisha che ha un fastidio al polpaccio. In attacco potrebbe recuperare Immobile, altrimenti Caicedo sarà nuovamente il centravanti, con 'El Tucu' Correa a supporto. Milinkovic-Savic ci proverà fino all'ultimo, ma il suo recupero è molto difficile. Problemi anche per Radu, chiamato a stringere i denti: se non ce la dovesse fare, dentro Patric nel terzetto difensivo oppure cambio di modulo con retroguardia a 4.

GENOA (4-3-3): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon; Lazovic, Sanabria, Kouamé.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Romulo, Cataldi, Lucas Leiva, Badelj, Lulic; Correa, Caicedo.