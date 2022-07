Genoa-Lazio dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Genoa e Lazio di fronte in amichevole: tutto sulle formazioni e le informazioni su come seguire il match in diretta tv e streaming.

GENOA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Genoa-Lazio

: Genoa-Lazio Data : 27 luglio 2022

: 27 luglio 2022 Orario : 17.00

: 17.00 Canale tv : Helbiz Live

: Helbiz Live Streaming: Helbiz Live

Non è più una sfida di Serie A, vista la retrocessione del Genoa, ma la sfida tra rossoblù e Lazio ha sempre il suo fascino. In attesa di un eventuale ritorno dei liguri nella massima serie, le due compagini si affrontano in amichevole, a due settimane dall'avvio dei due campionati.

La Lazio esordirà nel 2022/2023 contro il Bologna il 14 agosto, ore 18:30, mentre il Genoa comincerà il suo cammino verso la promozione contro il Venezia, anch'essa retrocessa e decisa a giocarsi le sue carte per l'immediato ritorno in Serie A in primavera.

Per la Lazio si tratta della quarta amichevole pre-stagionale dopo aver surclassato l'Auronzo, sconfitto largamente l'NK Dekani e superato sia Triestina che Primorje nelle ultime sfide. Ora il primo match impegnativo contro il Genoa, affrontato l'ultima volta ad aprile e battuto 4-1.

Tutte le informazioni utili sull'amichevole Genoa-Lazio: dove vederla in tv e streaming, oltre alle formazioni.

ORARIO GENOA-LAZIO

La sfida tra Lazio e Genoa si giocherà mercoledì 27 luglio 2022 alle ore 17: il campo dell'amichevole è lo Sportzentrum Brandstätt di Grassau, Germania.

DOVE VEDERE GENOA-LAZIO IN TV

Sarà Helbiz Live a trasmettere in diretta e in esclusiva l'amichevole Genoa-Lazio. La gara sarà visibile gratis, senza bisogno di alcun tipo di abbonamento, scaricando l'app su una moderna smart tv.

GENOA-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

La partita tra Genoa e Lazio sarà visibile anche in diretta streaming sempre grazie ad Helbiz Live, ma in questo caso tramite i vari dispositivi mobili come tablet e cellulare. L'amichevole si potrà vedere gratis, senza dover sottoscrivere un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-LAZIO

GENOA (4-2-2-2): Martinez; Hefti, Vogliacco, Bani, Pajac; Frendrup, Badelj; Portanova, Gudmundsson; Ekuban, Coda.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.