Genoa-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa sfida in casa la Lazio nella 15ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GENOA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 3 gennaio 2021

3 gennaio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Genoa di Davide Ballardini sfida in casa la Lazio di Simone Inzaghi nella 15ª giornata di , in una partita che mette in palio punti importanti per la zona salvezza e la zona europea della classifica. I liguri sono risaliti al terzultimo posto a quota 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, i biancocelesti si trovano all'8° posto con 21 punti e un cammino di 6 successi, 3 pareggi e 5 k.o.

Netto predominio dei rossoblù nei 50 precedenti giocati in Serie A fra le due formazioni: sono infatti 29 le vittorie del Grifone, a fronte di 10 pareggi e 11 affermazioni dell'Aquila.

La Lazio, tuttavia, ha vinto 2 delle ultime 3 gare (una sconfitta), mentre nelle precedenti 7 disputate in casa dei liguri nell'ultimo decennio aveva collezionato 4 sconfitte e 3 pareggi.

Entrambe le squadre arrivano da 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 giornate del torneo. Mattia Destro è il miglior marcatore dei rossoblù con 4 reti all'attivo, Ciro Immobile (autore di 9 goal in carriera contro il Genoa) è il bomber dei biancocelesti con un bottino di 9 centri stagionali in campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GENOA-LAZIO

Genoa-Lazio si disputerà il pomeriggio di domenica 3 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 101ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv il confronto Genoa-Lazio. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca sarà curata da Antonio Nucera, con il commento tecnico di Fernando Orsi.

Sarà possibile seguire Genoa-Lazio, grazie a Sky Go, anche in diretta sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Nella prima ipotesi sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nella seconda, invece, bisognerà scaricare la app per sistemi Android e iOS.

Una seconda possibilità per seguire la gara in strreaming è costituita da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che permette di vedere, a chi acquista uno degli appositi pacchetti, anche le partite della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso Goal potrete seguire la partita anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Ballardini dovrebbe puntare sul 3-5-2 e sarà probabilmente costretto a fare a meno di Pandev, fermatosi per un affatticamento muscolare, oltre che degli infortunati Luca Pellegrini, Sturaro, Cassata e Parigini, tutti vicini al rientro, e del lungodegente Biraschi. Davanti al portiere Perin, al centro della difesa a tre potrebbe essere arretrato Radovanovic, favorito su Bani e il recuperato Zapata, con Masiello e Criscito ai suoi lati. Sulle due fasce si candidano ad agire Ghiglione (favorito su Zappacosta) a destra e Czyborra a sinistra. La regia sarà affidata a Badelj, con Lerager e Behrami mezzali ai suoi lati. Davanti Pjaca dovrebbe affiancare Destro nel tandem offensivo.

Novità importante nell'attacco biancoceleste, dove, considerato l'infortunio occorso a Correa, Muriqi potrebbe spuntarla su Caicedo per una maglia da titolare accanto ad Immobile. In posizione di playmaker rientra a centrocampo Lucas Leiva, che sarà come al solito affiancato dalle due mezzali Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Sulle fasce giocheranno Lazzari a destra e Marusic a sinistra, visto che Fares e Lulic sono ancora ai box. In difesa linea a tre composta da Patric, Acerbi e Radu, mentre in porta Reina potrebbe essere nuovamente preferito a Strakosha.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Pjaca, Destro.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Muriqi.