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Serie A
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Stadio Luigi Ferraris
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Con il contributo di

Genoa-Juventus, presentazione della sfida di Serie A: i bianconeri puntano a una prova di forza al Luigi Ferraris contro un Grifone coriaceo

Genoa vs Juventus
Serie A
Genoa
Juventus

Il successo per 2-0 ottenuto con una prestazione cinica in casa del Lecce ha riportato alla vittoria i bianconeri, che ora vanno allo stadio Luigi Ferraris per affrontare il Grifone, galvanizzato dalla vittoria casalinga per 1-0 sul Venezia.

Genoa-Juventus: i dettagli della partita

crest
Serie A - Game Week 9
Stadio Luigi Ferraris

Il Genoa CFC ospita la Juventus FC mercoledì 28 ottobre 2026 alle 21:45 SAST (19:45 GMT / 20:45 CET), allo stadio Luigi Ferraris, nella 9ª giornata di Serie A.

La forza del centrocampo contro la resistenza ligure

La vittoria per 2-0 in trasferta contro il Lecce è stata la risposta in campionato di cui la Juventus aveva bisogno nel fine settimana, lasciandosi alle spalle la delusione per la precedente sconfitta contro la Lazio e l’impegnativo pareggio europeo per 2-2 con il Rennes. Grazie ai goal segnati nel primo tempo da Weston McKennie e Douglas Luiz, i bianconeri spostano subito l’attenzione sulla Liguria per l’impegno infrasettimanale. Affrontano un Genoa determinato, guidato da Daniele De Rossi, che arriva con rinnovata fiducia dopo che una conclusione precisa di Mikael Ellertsson nel primo tempo gli ha regalato una preziosa vittoria casalinga per 1-0 contro il Venezia domenica.

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images

Duello chiave: Mikael Ellertsson contro Pierre Kalulu

Pericolo diretto sulla fascia: Mikael Ellertsson ha deciso la partita del Genoa contro il Venezia, sbloccando il risultato al 25° minuto e garantendo una spinta offensiva costante dalle fasce. Le sue incursioni dirette nei corridoi intermedi costringeranno la difesa della Juventus a restare vigile.

Solidità difensiva: Pierre Kalulu continua a offrire versatilità tattica sul lato destro della difesa bianconera, avendo completato 41 passaggi e vinto entrambi i duelli a terra disputati a Lecce. Kalulu avrà il compito di contenere le incursioni di Ellertsson verso il fondo e i suoi passaggi all’indietro, oltre a sostenere le transizioni lungo la fascia.

US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

Possibile formazione titolare del Genoa:

Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traore, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajic

Possibile formazione titolare della Juventus:

Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, McKennie, Luiz, Sarr, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Genoa - Juventus

3-5-2
Genoa crest
Genoa
GEN
Formazione
Juventus crest
Juventus
JUV
3-5-2
J. BijlowJ. BijlowL. OestigardL. OestigardJ. VasquezJ. VasquezA. MarcandalliA. MarcandalliM. FrendrupM. FrendrupS. El ShaarawyS. El ShaarawyM. EllertssonM. EllertssonH. TraoreH. TraoreT. BaldanziT. BaldanziVitinhaVitinhaM. OsmajicM. OsmajicG. VicarioG. VicarioG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiJ. LucumiJ. LucumiW. McKennieW. McKennieP. KaluluP. KaluluD. LuizD. LuizT. KoopmeinersT. KoopmeinersA. CambiasoA. CambiasoR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus crest
Juventus
JUV
3-5-2
Genoa

Formazione titolare

Juventus

Allenatore

  • D. De Rossi
  • L. Spalletti

Il Genoa si presenta alla partita senza Joi Xheto Nuredini e Lorenzo Colombo, entrambi indicati come infortunati. L’allenatore Daniele De Rossi non ha confermato una probabile formazione titolare; ulteriori aggiornamenti sono attesi a ridosso del calcio d’inizio.

La Juventus deve fare i conti con una lista di infortunati più lunga. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien e Manuel Locatelli sono tutti indisponibili per infortunio. Spalletti non ha comunicato una formazione ufficiale e gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena disponibili.

Stato di forma

GEN

GEN - Forma

PAR
S2-1
RBU
S2-0
FIO
V2-1
ROM
S2-0
VEN
V1-0
Gol segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
JUV

JUV - Forma

CGL
D1-1
CEL
V1-2
LAZ
S0-3
REN
D2-2
LEC
V0-2
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Genoa ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro la Roma in Serie A; nello stesso periodo sono arrivate anche quelle per 2-1 contro il Parma e per 2-0 contro il Rapid Bucuresti. L’unica vittoria è stata il 2-1 in campionato contro la Fiorentina. In queste cinque partite il Genoa ha segnato cinque goal e ne ha subiti sette, numeri che riflettono le sue difficoltà sia in attacco sia in difesa.

La Juventus ha vinto due delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone due. Il risultato più recente è stata la pesante sconfitta casalinga per 3-0 contro la Lazio in Serie A. Prima aveva vinto 2-1 in trasferta contro il Celta Vigo in Europa League e pareggiato 1-1 con il Cagliari in campionato. La vittoria per 2-0 contro l’Atalanta resta il risultato più positivo di quel periodo. Nelle cinque gare la Juventus ha segnato quattro goal e ne ha subiti cinque.

Precedenti

Testa a testa

GenoaPareggioJuventus
0
1
4
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FIN
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FIN
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
3
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FIN
0Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato0/5

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al 6 aprile 2026, quando la Juventus ha ospitato il Genoa e ha vinto 2-0 in Serie A. Negli ultimi cinque scontri diretti la Juventus ha dominato, con quattro vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Il Genoa non è riuscito a segnare in tre di quelle cinque partite, mentre la Juventus ha realizzato complessivamente nove goal.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
2
InterInterINT
87102310+1322
V
V
V
D
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
D
V
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
D
S
5
MilanMilanMIL
8530167+918
V
V
D
V
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
D
V
S
V
D
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
V
S
D
V
S
8
TorinoTorinoTOR
94141414013
S
V
V
V
D
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
S
S
S
D
V
10
NapoliNapoliNAP
83231310+311
D
S
V
D
V
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
D
S
V
S
S
12
LecceLecceLEC
8305914-59
S
V
S
S
V
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
V
S
V
D
S
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
S
S
S
D
S
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
S
V
S
V
S
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
S
V
S
D
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
S
S
S
S
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
S
S
S
D
V
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
S
S
S
V
S
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
S
V
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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