Genoa-Juventus: i dettagli della partita

Serie A - Game Week 9 28 ott 2026 - 15:45 Stadio Luigi Ferraris

Il Genoa CFC ospita la Juventus FC mercoledì 28 ottobre 2026 alle 21:45 SAST (19:45 GMT / 20:45 CET), allo stadio Luigi Ferraris, nella 9ª giornata di Serie A.

La forza del centrocampo contro la resistenza ligure

La vittoria per 2-0 in trasferta contro il Lecce è stata la risposta in campionato di cui la Juventus aveva bisogno nel fine settimana, lasciandosi alle spalle la delusione per la precedente sconfitta contro la Lazio e l’impegnativo pareggio europeo per 2-2 con il Rennes. Grazie ai goal segnati nel primo tempo da Weston McKennie e Douglas Luiz, i bianconeri spostano subito l’attenzione sulla Liguria per l’impegno infrasettimanale. Affrontano un Genoa determinato, guidato da Daniele De Rossi, che arriva con rinnovata fiducia dopo che una conclusione precisa di Mikael Ellertsson nel primo tempo gli ha regalato una preziosa vittoria casalinga per 1-0 contro il Venezia domenica.

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Duello chiave: Mikael Ellertsson contro Pierre Kalulu

Pericolo diretto sulla fascia: Mikael Ellertsson ha deciso la partita del Genoa contro il Venezia, sbloccando il risultato al 25° minuto e garantendo una spinta offensiva costante dalle fasce. Le sue incursioni dirette nei corridoi intermedi costringeranno la difesa della Juventus a restare vigile.

Solidità difensiva: Pierre Kalulu continua a offrire versatilità tattica sul lato destro della difesa bianconera, avendo completato 41 passaggi e vinto entrambi i duelli a terra disputati a Lecce. Kalulu avrà il compito di contenere le incursioni di Ellertsson verso il fondo e i suoi passaggi all’indietro, oltre a sostenere le transizioni lungo la fascia.

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Possibile formazione titolare del Genoa:

Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traore, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajic

Possibile formazione titolare della Juventus:

Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, McKennie, Luiz, Sarr, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade

Notizie sulle squadre e rose

Il Genoa si presenta alla partita senza Joi Xheto Nuredini e Lorenzo Colombo, entrambi indicati come infortunati. L’allenatore Daniele De Rossi non ha confermato una probabile formazione titolare; ulteriori aggiornamenti sono attesi a ridosso del calcio d’inizio.

La Juventus deve fare i conti con una lista di infortunati più lunga. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien e Manuel Locatelli sono tutti indisponibili per infortunio. Spalletti non ha comunicato una formazione ufficiale e gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena disponibili.

Stato di forma

Il Genoa ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro la Roma in Serie A; nello stesso periodo sono arrivate anche quelle per 2-1 contro il Parma e per 2-0 contro il Rapid Bucuresti. L’unica vittoria è stata il 2-1 in campionato contro la Fiorentina. In queste cinque partite il Genoa ha segnato cinque goal e ne ha subiti sette, numeri che riflettono le sue difficoltà sia in attacco sia in difesa.

La Juventus ha vinto due delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone due. Il risultato più recente è stata la pesante sconfitta casalinga per 3-0 contro la Lazio in Serie A. Prima aveva vinto 2-1 in trasferta contro il Celta Vigo in Europa League e pareggiato 1-1 con il Cagliari in campionato. La vittoria per 2-0 contro l’Atalanta resta il risultato più positivo di quel periodo. Nelle cinque gare la Juventus ha segnato quattro goal e ne ha subiti cinque.

Precedenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al 6 aprile 2026, quando la Juventus ha ospitato il Genoa e ha vinto 2-0 in Serie A. Negli ultimi cinque scontri diretti la Juventus ha dominato, con quattro vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Il Genoa non è riuscito a segnare in tre di quelle cinque partite, mentre la Juventus ha realizzato complessivamente nove goal.