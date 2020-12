Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali: Dybala c'è, fuori Kulusevski

Pjaca e Scamacca dal 1' per il Genoa, c'è Perin. Nella Juventus spazio per Danilo e Bentancur, panchina per Arthur e Morata.

GENOA (4-3-1-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Lerager, Rovella, Radovanovic; Sturaro; Pjaca, Scamacca.

JUVENTUS (4-4-2) Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo

Agli ottavi di come prima del proprio girone, la affronta il in campionato per poter avvicinare la vetta occupata dal . Per i bianconeri una delle sfide più ostiche degli ultimi anni, con due sconfitte al Ferraris nelle ultime quattro gare disputate.

Altre squadre

Maran ripropone Perin in porta, difeso da Goldaniga, Bani, Masiello e Pellegrini nel quartetto difensivo: Genoa coperto. A centrocampo ci sono Lerager, Rovella, Radovanovic e Sturaro, mentre in attacco al fianco di Scamacca c'è Pjaca.

Pirlo sceglie Dybala in attacco insieme a Cristiano Ronaldo, con Chiesa e McKennie che partono dal 1' sugli esterni. In mezzo ci sono Bentancur e Rabiot, panchina per Arthur e Kulusevski. In porta c'è Szczesny, difesa composta da Cuadrado, Bonucci, De Ligt ed Alex Sandro.