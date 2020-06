Genoa-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa affronta la capolista Juventus nella 29ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GENOA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 30 giugno 2020

30 giugno 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Genoa di Davide Nicola ospita la capolista Juventus, guidata da Maurizio Sarri, nella 29ª giornata della . Il Grifone lotta per la salvezza e attualmente è quart'ultimo con 36 punti in classifica, frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte, la Vecchia Signora comanda invece la graduatoria dall'alto dei suoi 69 punti, con un cammino di 22 vittorie, 3 pareggi e 3 k.o., e ha un vantaggio di 4 lunghezze sulla , seconda.

Nei 52 confronti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa della formazione ligure, i bianconeri guidano sul piano statistico con 22 successi, 19 affermazioni genoane e 11 pareggi. Le sfide più recenti al Ferraris hanno visto un'alternanza piuttosto regolare di risultati: nelle ultime 6 partite si sono avuti 3 successi bianconeri e 3 rossoblù.

Il Genoa arriva da 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nella sfida salvezza contro il , la Juventus ha ottenuto una striscia positiva di 5 vittorie consecutive in campionato, fra cui l'ultima contro il Lecce in casa.

Altre squadre

Goran Pandev e Domenico Criscito sono i migliori marcatori del Grifone fino a questo momento con 7 goal, mentre il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il capocannoniere della Juventus con 23 goal all'attivo, fra i quali 9 sono stati segnati su calcio di rigore. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GENOA-JUVENTUS

Genoa-Juventus si disputerà la sera di martedì 30 giugno 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova senza tifosi sugli spalti, come previsto nel protocollo per controstare la pandemia da Coronavirus. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 21.45. Sarà il 106° confronto in Serie A fra le due formazioni dall'istituzione del girone unico.

La gara Genoa-Juventus sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

L'attesa sfida Genoa-Juventus potrà essere seguita anche in diretta . Mediante Sky Go gli abbonati Sky potranno vedere la partita sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma o per mezzo dell'applicazione, scaricabile su sistemi iOS e Android.

Sarà inoltre possibile vedere la partita in diretta streaming acquistando uno dei pacchetti proposti da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che dà la possibilità di seguire anche le partite della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire Genoa-Juventus anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale avrete dunque gli aggiornamenti live minuto per minuto del match, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Nicola ha bisogno di una scossa da parte dei suoi giocatori dopo i recenti risultati negativi della squadra. Davanti si dovrebbe tornare alle due punte, con Iago Falque favorito per far coppia con uno fra Sanabria, Pinamonti e Destro. A sinistra, ancora out per infortunio capitan Criscito, è probabile la conferma di Barreca, mentre a destra potrebbe essere riproposto Ankersen. In mezzo Schöne agirà da playmaker, con Behrami e uno fra Cassata e Sturaro come mezzali. In porta l'ex Perin, davanti al quale dovrebbe rivedersi anche Romero nella linea a tre con Soumaoro e Masiello.

Sarri potrebbe dar fiducia a Bernardeschi nel tridente d'attacco con Dybala e Cristiano Ronaldo. Verso la panchina il 'Pipita' Higuain e Douglas Costa. A centrocampo possibile staffetta fra Ramsey e Rabiot, mentre Pjanic sarà il regista e Bentancur è praticamente certo di una maglia da titolare. Visti gli infortuni di Alex Sandro e De Sciglio, è praticamente tutto definito anche in difesa, con Bonucci e De Ligt centrali e Cuadrado e Matuidi esterni bassi. In porta dovrebbe giocare ancora una volta Szczesny.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Iago Falque, Sanabria.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.