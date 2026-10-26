Genoa-Juventus: i dettagli della partita

Serie A - Game Week 9 28 ott 2026 - 15:45 Stadio Luigi Ferraris

Il Genoa CFC ospita la Juventus FC mercoledì 28 ottobre 2026 alle 21:45 SAST (19:45 GMT / 20:45 CET) allo stadio Luigi Ferraris, nella nona giornata di Serie A.

La forza del centrocampo incontra la resistenza ligure

La vittoria esterna per 2–0 a Lecce ottenuta con una prestazione solida ha dato alla Juventus la risposta che cercava in campionato nel fine settimana, facendo dimenticare la precedente battuta d’arresto contro la Lazio e l’impegnativo 2–2 europeo con il Rennes. Dopo i goal segnati nel primo tempo da Weston McKennie e Douglas Luiz, la Juventus si concentra subito sulla trasferta infrasettimanale in Liguria. Ad attenderla c’è il Genoa di Daniele De Rossi, deciso a dare battaglia e rinfrancato dal fondamentale successo casalingo per 1–0 sul Venezia di domenica, firmato da una conclusione precisa di Mikael Ellertsson nel primo tempo.

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Duello chiave: Mikael Ellertsson contro Pierre Kalulu

Pericolo sulle fasce: Mikael Ellertsson ha deciso la sfida del Genoa contro il Venezia, sbloccando il risultato al 25° minuto e creando costantemente pericoli in attacco dalle corsie esterne. Le sue incursioni negli spazi tra fascia e centro costringeranno la difesa della Juventus a restare vigile.

Solidità difensiva: Pierre Kalulu continua a garantire versatilità tattica sul lato destro della difesa juventina: a Lecce ha completato 41 passaggi e vinto entrambi i duelli a terra affrontati. Kalulu dovrà contenere le giocate di Ellertsson verso il centro e contribuire alle ripartenze sulla fascia.

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Analisi tattica e probabili formazioni

Genoa CFC (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Traorè, Wiafe, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajić.

Juventus FC (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani.

Chiave tattica: La Juventus parte nettamente favorita in trasferta e cercherà di imporre fin da subito il proprio dominio territoriale, con Teun Koopmeiners e Douglas Luiz a dettare i tempi nella zona centrale del campo. Il Grifone di De Rossi proverà ad assorbire la pressione con un blocco compatto tra la propria metà campo e la zona centrale, cercando di servire Junior Messias e Stephan El Shaarawy nelle rapide ripartenze in verticale alle spalle degli esterni a tutta fascia della Juventus, pronti a spingersi in avanti.

Notizie dalle squadre e rose

Il Genoa arriva alla partita senza Joi Xheto Nuredini e Lorenzo Colombo, entrambi indicati come infortunati. L’allenatore Daniele De Rossi non ha confermato una probabile formazione iniziale; ulteriori aggiornamenti sono attesi a ridosso del calcio d’inizio.

La Juventus deve fare i conti con una lista di infortunati più lunga. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien e Manuel Locatelli sono tutti indisponibili per infortunio. Spalletti non ha comunicato una formazione ufficiale; gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena disponibili.

Stato di forma

Il Genoa ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. L’ultima si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro la Roma in Serie A; nello stesso periodo ha perso anche 2-1 contro il Parma e 2-0 contro il Rapid Bucuresti. L’unica vittoria è arrivata in campionato contro la Fiorentina, battuta 2-1. In queste cinque partite il Genoa ha segnato cinque goal e ne ha subiti sette, numeri che riflettono le sue difficoltà sia in attacco sia in difesa.

La Juventus ha vinto due delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone due. Il risultato più recente è la pesante sconfitta casalinga per 3-0 contro la Lazio in Serie A. In precedenza aveva vinto 2-1 in trasferta contro il Celta Vigo in Europa League e pareggiato 1-1 con il Cagliari in campionato. Il successo per 2-0 sull’Atalanta resta il risultato migliore di quel periodo. Nelle cinque gare, la Juventus ha segnato quattro goal e ne ha subiti cinque.

Precedenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 6 aprile 2026, quando la Juventus ha ospitato il Genoa e ha vinto 2-0 in Serie A. Negli ultimi cinque confronti diretti la Juventus ha dominato, ottenendo quattro vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Il Genoa non è riuscito a segnare in tre di quelle cinque sfide, mentre la Juventus ha realizzato complessivamente nove goal.