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Serie A
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Genoa-Juventus, anteprima di Serie A: I bianconeri vogliono lanciare un segnale al Luigi Ferraris contro un Grifone tenace

Genoa vs Juventus
Serie A
Genoa
Juventus

La vittoria per 2-0 in trasferta a Lecce, ottenuta con una prova cinica, ha riportato i bianconeri al successo. Ora li attende allo stadio Luigi Ferraris il Grifone, rinfrancato dalla vittoria casalinga per 1-0 contro il Venezia.

Genoa-Juventus: i dettagli della partita

crest
Serie A - Game Week 9
Stadio Luigi Ferraris

Il Genoa CFC ospita la Juventus FC mercoledì 28 ottobre 2026 alle 21:45 SAST (19:45 GMT / 20:45 CET) allo stadio Luigi Ferraris, nella nona giornata di Serie A.

La forza del centrocampo incontra la resistenza ligure

La vittoria esterna per 2–0 a Lecce ottenuta con una prestazione solida ha dato alla Juventus la risposta che cercava in campionato nel fine settimana, facendo dimenticare la precedente battuta d’arresto contro la Lazio e l’impegnativo 2–2 europeo con il Rennes. Dopo i goal segnati nel primo tempo da Weston McKennie e Douglas Luiz, la Juventus si concentra subito sulla trasferta infrasettimanale in Liguria. Ad attenderla c’è il Genoa di Daniele De Rossi, deciso a dare battaglia e rinfrancato dal fondamentale successo casalingo per 1–0 sul Venezia di domenica, firmato da una conclusione precisa di Mikael Ellertsson nel primo tempo.

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images

Duello chiave: Mikael Ellertsson contro Pierre Kalulu

Pericolo sulle fasce: Mikael Ellertsson ha deciso la sfida del Genoa contro il Venezia, sbloccando il risultato al 25° minuto e creando costantemente pericoli in attacco dalle corsie esterne. Le sue incursioni negli spazi tra fascia e centro costringeranno la difesa della Juventus a restare vigile.

Solidità difensiva: Pierre Kalulu continua a garantire versatilità tattica sul lato destro della difesa juventina: a Lecce ha completato 41 passaggi e vinto entrambi i duelli a terra affrontati. Kalulu dovrà contenere le giocate di Ellertsson verso il centro e contribuire alle ripartenze sulla fascia.

US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

Analisi tattica e probabili formazioni

Genoa CFC (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Traorè, Wiafe, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajić.

Juventus FC (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani.

Chiave tattica: La Juventus parte nettamente favorita in trasferta e cercherà di imporre fin da subito il proprio dominio territoriale, con Teun Koopmeiners e Douglas Luiz a dettare i tempi nella zona centrale del campo. Il Grifone di De Rossi proverà ad assorbire la pressione con un blocco compatto tra la propria metà campo e la zona centrale, cercando di servire Junior Messias e Stephan El Shaarawy nelle rapide ripartenze in verticale alle spalle degli esterni a tutta fascia della Juventus, pronti a spingersi in avanti.

Notizie dalle squadre e rose

Probabili formazioni Genoa - Juventus

3-4-3
Genoa crest
Genoa
GEN
page.match.formation.title
Juventus crest
Juventus
JUV
3-5-2
J. BijlowJ. BijlowL. OestigardL. OestigardJ. VasquezJ. VasquezS. OtoaS. OtoaM. EllertssonM. EllertssonS. WiafeS. WiafeM. MitajM. MitajH. TraoreH. TraoreJ. MessiasJ. MessiasM. OsmajicM. OsmajicS. El ShaarawyS. El ShaarawyG. VicarioG. VicarioG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiJ. LucumiJ. LucumiW. McKennieW. McKennieP. KaluluP. KaluluD. LuizD. LuizT. KoopmeinersT. KoopmeinersA. CambiasoA. CambiasoR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus crest
Juventus
JUV
3-4-3
Genoa

Formazione titolare

Juventus

Allenatore

  • D. De Rossi
  • L. Spalletti

Il Genoa arriva alla partita senza Joi Xheto Nuredini e Lorenzo Colombo, entrambi indicati come infortunati. L’allenatore Daniele De Rossi non ha confermato una probabile formazione iniziale; ulteriori aggiornamenti sono attesi a ridosso del calcio d’inizio.

La Juventus deve fare i conti con una lista di infortunati più lunga. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien e Manuel Locatelli sono tutti indisponibili per infortunio. Spalletti non ha comunicato una formazione ufficiale; gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena disponibili.

Stato di forma

GEN

GEN - Forma

PAR
S2-1
RBU
S2-0
FIO
V2-1
ROM
S2-0
VEN
V1-0
Gol segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
JUV

JUV - Forma

CGL
D1-1
CEL
V1-2
LAZ
S0-3
REN
D2-2
LEC
V0-2
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Genoa ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. L’ultima si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro la Roma in Serie A; nello stesso periodo ha perso anche 2-1 contro il Parma e 2-0 contro il Rapid Bucuresti. L’unica vittoria è arrivata in campionato contro la Fiorentina, battuta 2-1. In queste cinque partite il Genoa ha segnato cinque goal e ne ha subiti sette, numeri che riflettono le sue difficoltà sia in attacco sia in difesa.

La Juventus ha vinto due delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone due. Il risultato più recente è la pesante sconfitta casalinga per 3-0 contro la Lazio in Serie A. In precedenza aveva vinto 2-1 in trasferta contro il Celta Vigo in Europa League e pareggiato 1-1 con il Cagliari in campionato. Il successo per 2-0 sull’Atalanta resta il risultato migliore di quel periodo. Nelle cinque gare, la Juventus ha segnato quattro goal e ne ha subiti cinque.

Precedenti

Testa a testa

GenoaPareggioJuventus
0
1
4
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FIN
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FIN
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
3
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FIN
0Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato0/5

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 6 aprile 2026, quando la Juventus ha ospitato il Genoa e ha vinto 2-0 in Serie A. Negli ultimi cinque confronti diretti la Juventus ha dominato, ottenendo quattro vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Il Genoa non è riuscito a segnare in tre di quelle cinque sfide, mentre la Juventus ha realizzato complessivamente nove goal.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
87102310+1322
V
V
V
D
V
2
LazioLazioLAZ
8710165+1122
V
V
V
V
D
3
RomaRomaROM
8530196+1318
D
V
D
D
V
4
MilanMilanMIL
8530167+918
V
V
D
V
D
5
ComoComoCOM
8521147+717
V
V
D
S
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
D
V
S
V
D
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
V
S
D
V
S
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
D
S
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
S
S
D
V
V
10
NapoliNapoliNAP
83231310+311
D
S
V
D
V
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
D
S
V
S
S
12
LecceLecceLEC
8305914-59
S
V
S
S
V
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
V
S
V
D
S
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
S
S
D
S
V
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
S
V
S
V
S
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
S
V
S
D
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
S
S
S
S
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
S
S
S
D
V
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
S
S
S
V
S
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
S
V
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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