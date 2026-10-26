Genoa-Juventus: i dettagli della partita
Il Genoa CFC ospita la Juventus FC mercoledì 28 ottobre 2026 alle 21:45 SAST (19:45 GMT / 20:45 CET) allo stadio Luigi Ferraris, nella nona giornata di Serie A.
La forza del centrocampo incontra la resistenza ligure
La vittoria esterna per 2–0 a Lecce ottenuta con una prestazione solida ha dato alla Juventus la risposta che cercava in campionato nel fine settimana, facendo dimenticare la precedente battuta d’arresto contro la Lazio e l’impegnativo 2–2 europeo con il Rennes. Dopo i goal segnati nel primo tempo da Weston McKennie e Douglas Luiz, la Juventus si concentra subito sulla trasferta infrasettimanale in Liguria. Ad attenderla c’è il Genoa di Daniele De Rossi, deciso a dare battaglia e rinfrancato dal fondamentale successo casalingo per 1–0 sul Venezia di domenica, firmato da una conclusione precisa di Mikael Ellertsson nel primo tempo.
Duello chiave: Mikael Ellertsson contro Pierre Kalulu
Pericolo sulle fasce: Mikael Ellertsson ha deciso la sfida del Genoa contro il Venezia, sbloccando il risultato al 25° minuto e creando costantemente pericoli in attacco dalle corsie esterne. Le sue incursioni negli spazi tra fascia e centro costringeranno la difesa della Juventus a restare vigile.
Solidità difensiva: Pierre Kalulu continua a garantire versatilità tattica sul lato destro della difesa juventina: a Lecce ha completato 41 passaggi e vinto entrambi i duelli a terra affrontati. Kalulu dovrà contenere le giocate di Ellertsson verso il centro e contribuire alle ripartenze sulla fascia.
Analisi tattica e probabili formazioni
Genoa CFC (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Traorè, Wiafe, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajić.
Juventus FC (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani.
Chiave tattica: La Juventus parte nettamente favorita in trasferta e cercherà di imporre fin da subito il proprio dominio territoriale, con Teun Koopmeiners e Douglas Luiz a dettare i tempi nella zona centrale del campo. Il Grifone di De Rossi proverà ad assorbire la pressione con un blocco compatto tra la propria metà campo e la zona centrale, cercando di servire Junior Messias e Stephan El Shaarawy nelle rapide ripartenze in verticale alle spalle degli esterni a tutta fascia della Juventus, pronti a spingersi in avanti.
Notizie dalle squadre e rose
Probabili formazioni Genoa - Juventus
Formazione titolare
Allenatore
- D. De Rossi
- L. Spalletti
Il Genoa arriva alla partita senza Joi Xheto Nuredini e Lorenzo Colombo, entrambi indicati come infortunati. L’allenatore Daniele De Rossi non ha confermato una probabile formazione iniziale; ulteriori aggiornamenti sono attesi a ridosso del calcio d’inizio.
La Juventus deve fare i conti con una lista di infortunati più lunga. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien e Manuel Locatelli sono tutti indisponibili per infortunio. Spalletti non ha comunicato una formazione ufficiale; gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena disponibili.
Stato di forma
Il Genoa ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. L’ultima si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro la Roma in Serie A; nello stesso periodo ha perso anche 2-1 contro il Parma e 2-0 contro il Rapid Bucuresti. L’unica vittoria è arrivata in campionato contro la Fiorentina, battuta 2-1. In queste cinque partite il Genoa ha segnato cinque goal e ne ha subiti sette, numeri che riflettono le sue difficoltà sia in attacco sia in difesa.
La Juventus ha vinto due delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone due. Il risultato più recente è la pesante sconfitta casalinga per 3-0 contro la Lazio in Serie A. In precedenza aveva vinto 2-1 in trasferta contro il Celta Vigo in Europa League e pareggiato 1-1 con il Cagliari in campionato. Il successo per 2-0 sull’Atalanta resta il risultato migliore di quel periodo. Nelle cinque gare, la Juventus ha segnato quattro goal e ne ha subiti cinque.
Precedenti
Testa a testa
L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 6 aprile 2026, quando la Juventus ha ospitato il Genoa e ha vinto 2-0 in Serie A. Negli ultimi cinque confronti diretti la Juventus ha dominato, ottenendo quattro vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Il Genoa non è riuscito a segnare in tre di quelle cinque sfide, mentre la Juventus ha realizzato complessivamente nove goal.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|8
|7
|1
|0
|23
|10
|+13
|22
V
V
V
D
V
|2
|8
|7
|1
|0
|16
|5
|+11
|22
V
V
V
V
D
|3
|8
|5
|3
|0
|19
|6
|+13
|18
D
V
D
D
V
|4
|8
|5
|3
|0
|16
|7
|+9
|18
V
V
D
V
D
|5
|8
|5
|2
|1
|14
|7
|+7
|17
V
V
D
S
V
|6
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|+4
|14
D
V
S
V
D
|7
|8
|4
|2
|2
|11
|8
|+3
|14
V
S
D
V
S
|8
|8
|4
|1
|3
|13
|11
|+2
|13
V
V
V
D
S
|9
|8
|4
|1
|3
|6
|9
|-3
|13
S
S
D
V
V
|10
|8
|3
|2
|3
|13
|10
|+3
|11
D
S
V
D
V
|11
|8
|3
|1
|4
|14
|15
|-1
|10
D
S
V
S
S
|12
|8
|3
|0
|5
|9
|14
|-5
|9
S
V
S
S
V
|13
|8
|2
|2
|4
|8
|10
|-2
|8
V
S
V
D
S
|14
|8
|2
|2
|4
|12
|16
|-4
|8
S
S
D
S
V
|15
|8
|2
|1
|5
|15
|18
|-3
|7
S
V
S
V
S
|16
|8
|2
|1
|5
|6
|13
|-7
|7
V
S
V
S
D
|17
|8
|1
|1
|6
|9
|18
|-9
|4
S
S
S
S
S
|18
|8
|1
|1
|6
|9
|19
|-10
|4
S
S
S
D
V
|19
|8
|1
|1
|6
|5
|15
|-10
|4
S
S
S
V
S
|20
|8
|1
|0
|7
|6
|17
|-11
|3
S
V
S
S
S