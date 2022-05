Genoa-Juventus, Allegri difende Kean: "Sono contento di quello che sta facendo"

Le parole di Massimiliano Allegri dopo Genoa-Juventus: "Il calcio è così, se non fai goal puoi prenderlo. Vlahovic non deve abbattersi se non segna".

Clamoroso passo falso della Juventus che cade sul campo del Genoa: dopo essere passati in vantaggio grazie alla perla di Dybala, i bianconeri si sono concessi alla furia agonistica del 'Grifone', capace di rimontare con Gudmundsson e soprattutto Criscito, bravo a farsi perdonare l'errore dal dischetto nel derby di sabato scorso. Intervistato da DAZN, Massimiliano Allegri ha analizzato la sconfitta del 'Ferraris' iniziando dall'ottima prova di Dybala. "Stasera Paulo ha fatto una bella prestazione, ha qualità tecnica ma non si scopre ora. Dispiace per la sconfitta, abbiamo avuto tante occasioni ma il calcio è così: se non fai goal puoi prenderlo". "Il Genoa è stato in difficoltà in alcuni frangenti, noi non ne abbiamo approfittato. Alla fine c'erano tutti giocatori da contropiede, quindi in questi casi bisogna finalizzare bene l'azione". Kean nell'occhio del ciclone per l'errore a porta spalancata che ha impedito alla Juventus di festeggiare la vittoria nel recupero. "Moise sta bene fisicamente, ha una gamba importante. Da esterno ha più spazio per attaccare, spalle alla porta ha più difficoltà. Sta facendo bene ed è cresciuto molto, sono contento di ciò che sta facendo". Altra prova positiva per Miretti, che si candida ad un posto tra i titolari per la finale di Supercoppa. "Non so se giocherà mercoledì, ma anche oggi Miretti ha fatto una gara di livello tecnico importante. Sa giocare a calcio e si vede, ha una tranquillità non indifferente per un ragazzo della sua età". Vlahovic ancora a secco, ma Allegri può essere soddisfatto per l'impegno profuso dal serbo. "Stasera ha fatto una partita più pulita dal punto di vista tecnico, mi è piaciuto. Ci sono momenti in cui non si segna, l'importante è fare una buona prestazione. Non deve abbattersi se non segna. Chi ha vinto tra me e lui la sfida dei tiri in porta? Io, perché ho deciso che l'ultimo contava più di tutti". Sirene interiste per Dybala, che mercoledì potrebbe affrontare la sua prossima eventuale squadra. "Sono sicuro che Dybala non subirà alcuna influenza mercoledì sera".