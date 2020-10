Genoa-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter prova a riscattarsi con la sfida di 'Marassi' al Genoa: tutto sulle formazioni e su come guardare la gara in tv e streaming.

GENOA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 24 ottobre 2020

24 ottobre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go

Il ko nel derby ha lasciato il segno all'Inter: primo passo falso in stagione per i nerazzurri, chiamati a riscattare la prova incolore nel derby già a partire dalla prossima giornata di che li vedrà opposti al Genoa.

Liguri che arrivano all'evento con un umore decisamente migliore in virtù del prezioso pareggio ottenuto a 'Bentegodi' contro il Verona, nonostante le numerose assenze dovute al Coronavirus che ha decimato la rosa a disposizione del tecnico Maran.

Quattro punti in classifica per il Genoa (che ha giocato una gara in meno), sette per l'Inter: senza storia il doppio confronto dello scorso anno, terminato con un risultato complessivo di 7-0 tra andata (4-0) e ritorno (3-0).

Grande protagonista di quelle partite Romelu Lukaku, autore di una doppietta sia a San Siro (con rigore lasciato al giovanissimo Esposito) che al 'Ferraris'.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Genoa-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO GENOA-INTER

Genoa-Inter si giocherà sabato 24 ottobre 2020 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Calcio d'inizio fissato alle ore 18.

Genoa-Inter sarà trasmessa in tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Il match tra Genoa e Inter sarà disponibile in su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e godibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire le fasi salienti di Genoa-Inter anche sul nostro portale grazie alla diretta testuale con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto, dalle formazioni alle azioni degne di nota.

Maran recupera altri giocatori negativizzatisi dal coronavirus: restano out solo Brlek, Males e l'acciaccato Sturaro. È probabile tuttavia, visto che gli allenamenti nelle gambe sono comunque pochi, che il tecnico rossoblù riproponga in toto o quasi la formazione che è uscita imbattuta da . Le alternative sono Goldaniga in difesa, Behrami a centrocampo, Scamacca in attacco.

Piove sul bagnato per l'Inter, con Sensi e Sanchez probabilmente indisponibili per problemi muscolari, in aggiunta all'elenco del giocatori positivi al coronavirus, ultimo Hakimi. In difesa potrebbe tornare Bastoni dal 1', mentre Darmian sarà confermato da esterno destro a tutta fascia. Eriksen ha ben figurato in coppa e si candida ancora per una maglia da titolare sulla trequarti: le alternative sono Brozovic, tuttavia non al meglio, e Nainggolan. In attacco Lautaro Martinez torna a fare coppia con l'inamovibile Lukaku.

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, c. Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic, Czyborra; Pandev, Shomurodov.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; R. Lukaku, Lautaro Martinez.