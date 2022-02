Genoa-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

GENOA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Inter

Genoa-Inter Data: 25 febbraio 2022

25 febbraio 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Due sconfitte e un pari nelle ultime tre uscite di Serie A, il pesante 0-2 subìto dal Liverpool nell'andata degli ottavi di Champions League: momentaccio in piena regola per l'Inter, 'detronizzata' dal Milan in testa alla classifica.

I nerazzurri hanno l'obbligo di reagire per non gettare alle ortiche quanto di buono fatto in precedenza: già a partire dalla 27esima giornata, che prevede la visita ad un Genoa in disperato bisogno di punti per dare un senso positivo ad una stagione fin qui maledetta.

Il 'Grifone' ha pareggiato contro il Venezia nell'ultimo turno e si trova a sei lunghezze dalla zona salvezza: soltanto una vittoria finora, quella sul campo del Cagliari risalente addirittura al 12 settembre, e ben tredici pareggi.

Brutto 0-2 invece per l'Inter, sconfitto dal Sassuolo 'ammazzagrandi': Raspadori e Scamacca hanno regalato un pessimo pomeriggio ai tifosi nerazzurri, indispettiti per il peggior primo tempo della stagione 'offerto' dai propri beniamini.

Senza storia il match del girone d'andata, peraltro il primo di tutto il campionato: 4-0 per l'Inter, trascinata dalle reti di Skriniar, Calhanoglu, Vidal e Dzeko.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Genoa-Inter: dagli aggiornamenti sulle formazioni scelte dai due allenatori alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO GENOA-INTER

Genoa-Inter è in programma per venerdì 25 febbraio 2022 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Calcio d'inizio alle ore 21.

DOVE VEDERE GENOA-INTER IN TV

Sarà possibile vedere Genoa-Inter sulle moderne smart tv grazie all'applicazione di DAZN, scaricabile anche su console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzabile tramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Tim Vision Box.

Match trasmesso anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN sarà Stefano Borghi ad effettuare la telecronaca, coadiuvato da Massimo Donati al commento tecnico. Su Sky saranno Andrea Marinozzi e Fernando Orsi a raccontare la partita.

GENOA-INTER IN DIRETTA STREAMING

Sempre attraverso la suddetta app di DAZN sarà possibile godere dello streaming di Genoa-Inter su dispositivi portatili come smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale tramite il browser del pc: basterà accedere inserendo le credenziali comunicate in fase di registrazione.

Gli abbonati Sky potranno fruire del servizio Sky Go con l'app dedicata o, in alternativa, si potrà optare per la piattaforma NOW (previo abbonamento).

Goal vi permetterà di seguire Genoa-Inter grazie alla consueta diretta testuale dettagliata presente sul sito, un racconto in tempo reale delle azioni salienti del match del 'Ferraris'.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-INTER

Blessin potrebbe confermare quasi tutta la formazione che ha pareggiato al 'Penzo': l'unica novità potrebbe essere il ritorno dal 1' di Portanova sulla trequarti al posto di Gudmundsson. Destro-Ekuban coppia d'attacco.

Inzaghi ritrova Bastoni e Brozovic dopo la squalifica: titolarità per entrambi, così come per Dumfries e Dzeko, partiti dalla panchina contro il Sassuolo. Lautaro partner del bosniaco, Sanchez verso l'esclusione.

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Badelj, Rovella; Portanova; Destro, Ekuban. All. Blessin

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Simone Inzaghi