Genoa, infortunio per Hiljemark: dovrà operarsi all'anca, stagione finita

Il Genoa perde Oscar Hiljemark fino a fine stagione: dovrà operarsi all'anca e dovrebbe aver terminato la sua stagione in anticipo.

Il 2019 del Genoa non è iniziato sotto una buona stella. Oltre alla sconfitta con il Milan alla prima in Serie A e l'ormai imminente cessione di Piatek sempre ai rossoneri, il 'Grifone' perde anche Oscar Hiljemark per tutto il resto della stagione.

Il mediano svedese dovrà infatti operarsi all'anca, per un conflitto femoro acetabolare bilaterale. Mentre i suoi compagni erano in campo al Ferraris, lui si trovava in Svezia per una visita specialistica che avrebbe confermato la diagnosi: sarà necessaria l'operazione artroscopica.

Il Genoa Cfc comunica che il centrocampista Oscar #Hiljemark è stato sottoposto a visita specialistica che ha evidenziato un conflitto femoro acetabolare bilaterale. Nei prossimi giorni sarà operato mediante intervento artroscopico in Svezia.



Leggi qui ➡️ https://t.co/QvuXRCDQy9 pic.twitter.com/gUyK9T4eXZ L'articolo prosegue qui sotto — Genoa CFC (@GenoaCFC) 22 gennaio 2019

Il timore era già presente da diversi giorni in casa Genoa, tanto che lo stesso Cesare Prandelli, dopo la partita con il Milan, aveva trasmesso sensazioni negative. L'ex commissario tecnico dell'Italia ha dichiarato che il giocatore sarebbe andato a Goteborg per una visita e che probabilmente sarebbe rimasto fuori a lungo. Il Genoa ha confermato che il rientro non è previsto entro la fine di questa stagione.

La stagione è quindi finita in anticipo per lo svedese, che era diventato un giocatore fondamentale per i rossoblù: 17 presenze in Serie A e un goal, sul campo della Roma.

Con ogni probabilità il Genoa tornerà ora sul mercato per arrivare a un altro centrocampista in grado di sostituire l'ex Panathinaikos, oltre a Stefano Sturaro, già in arrivo secondo quanto dichiarato dal direttore sportivo Perinetti.