Genoa, infortunio per Kouamè in Coppa d'Africa U23: si teme la rottura del crociato

Christian Kouamè si è infortunato nel match di Coppa d'Africa U23 tra Costa d'Avorio e Sudafrica: si teme la lesione del crociato, domani gli esami.

Arrivano brutte notizie per il , che potrebbe perdere per molto tempo Christian Kouamè: l'attaccante si è infortunato durante il match di Coppa d'Africa Under 23 tra e e si teme la rottura del legamento crociato.

Il giocatore classe '97 è stato visitato in dove ha giocato la partita fino al 72', quando è stato sostituito in seguito a un duro scontro di gioco: domani si sottoporrà a ulteriori esami strumentali in , che sapranno dire con esattezza l'entità del problema.

Se dovesse essere confermata la rottura del crociato sarebbe compromessa la stagione del giocatore e del Genoa, che affidava la fantasia e l'atletismo del proprio reparto offensivo proprio al giovane talento rossoblù.

Cinque goal e tre assist in dodici partite per Kouamè tra campionato e in questa stagione: filtra grande preoccupazione dall'ambiente genoano in attesa degli esami di domani.