Genoa, incontro con Guidolin per la panchina: Andreazzoli verso l'esonero

Sfumato Pioli, diretto verso il Milan, il Genoa stringe per Francesco Guidolin: Andreazzoli sembra sempre più in bilico sulla panchina rossoblù.

Dopo il e la , anche una terza squadra sembra ormai pronta a cambiare allenatore durante questa pausa nazionali. Si tratta del , penultimo in classifica con soltanto 5 punti dopo le prime 7 giornate.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come riporta 'Sky Sport', infatti, i rossoblù avrebbero identificato in Francesco Guidolin il successore di Aurelio Andreazzoli sulla panchina del 'Grifone'. Sfumato Pioli, destinato al Milan. Preziosi ha puntato sull'ex .

Oggi si sarebbero intensificati i contatti tra il presidente del Genoa e l'allenatore, senza squadra dall'autunno del 2016, quando ha chiuso la sua esperienza con lo .

Guidolin avrebbe dato la sua disponibilità a tornare in rossoblù: ci è già passato nell'estate del 2005, prima di andare via a causa dell'illecito sportivo che costrinse il club a ripartire dalla Serie C. Il ritorno è vicino.