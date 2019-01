Genoa, impatto super per Sanabria: goal al primo pallone toccato

Antonio Sanabria mette la sua firma con la nuova maglia del Genoa al primo pallone toccato dal suo ingresso in campo nel match contro l'Empoli.

Il Genoa dimentica la cessione di Piatek al Milan con una preziosa vittoria sul campo dell'Empoli nel 'Monday Night' di Serie A. Impatto notevole di Antonio Sanabria, che ha sostituito il polacco in maglia rossoblù andando subito in goal.

L'attaccante paraguaiano ha timbrato il cartellino andando a segno al primo pallone toccato dal suo ingresso in campo nella ripresa: un colpo di testa non troppo complicato sul perfetto assist di Lazovic, ma il classe '96 ha iniziato nel migliore dei modi la sua nuova avventura con la maglia rossoblù.

Sanabria ha lasciato il Betis dopo aver firmato 18 goal in 64 presenze, mentre con la maglia della Roma il giovane talento offensivo aveva giocato soltanto due volte in prima squadra. Ora la grande occasione di consacrarsi in Serie A in una realtà con meno pressioni. Se il buongiorno si vede dal mattino...