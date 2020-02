Genoa, grave infortunio per Radovanovic: rottura del crociato anteriore

Infortunatosi a Bologna, Ivan Radovanovic si è rotto il crociato anteriore del ginocchio. Il serbo tornerà in campo soltanto nella prossima stagione.

I timori del si sono tristemente trasformati in realtà: Ivan Radovanovic, per il quale ieri si era parlato di "distorsione del ginocchio con interessamento legamentoso", si è in realtà rotto il crociato anteriore. E, dunque, tornerà in campo solo nella prossima stagione.

Il comunicato pubblicato dal Genoa sulle condizioni del centrocampista serbo, costretto al cambio per infortunio nel finale della gara vinta sabato a , non lascia dubbi:

"E’ una certezza: Ivan tornerà più forte di prima. Radovanovic verrà sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio, gli accertamenti svolti nei giorni scorsi hanno evidenziato per il centrocampista del Genoa la rottura del legamento crociato anteriore. L’intervento verrà eseguito a , dove il giocatore arriverà già nelle prossime ore accompagnato dallo staff medico rossoblù".

Ancora nessuna indicazione sui tempi di recupero ma, come detto, la stagione di Radovanovic può considerarsi conclusa con qualche mese d'anticipo. Una bruttissima botta per il Genoa e per Davide Nicola, che anche sull'ex clivense aveva imperniato il proprio progetto di risalita dal fondo della classifica.