Genoa, Ghiglione al quarto assist: è record in Europa tra i difensori

Paolo Ghiglione raggiunge quota quattro assist in stagione: nessuno ha fatto meglio tra i difensori nei cinque principali campionati europei.

Il riparte con una vittoria in rimonta dopo l'arrivo di Thiago Motta in panchina, ma dalla partita vinta contro il emerge un curioso dato riguardante Paolo Ghiglione. Il difensore rossoblù è arrivato a quota quattro assist stagionali: si tratta di un record in Europa.

Nessun difensore infatti ha realizzato più assist nei cinque principali campionati europei: il 22enne italiano si piazza davanti a Daniel Carvajal del , Ben Chilwell del , Joshua Kimmich del e Andrew Robertson del , tutti fermi a quota tre.

Una bella soddisfazione per Ghiglione, tra le note più positive di un avvio di stagione fin qui poco brillante per la squadra di Preziosi. La vittoria contro le Rondinelle fa salire comunque il club ligure fuori dalla zona retrocessione con un punto di vantaggio sulle dirette concorrenti.