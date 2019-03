Genoa-Frosinone: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Genoa ospita il Frosinone nella 26ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Genoa di Cesare Prandelli ospita il Frosinone di Marco Baroni nella 26ª giornata di Serie A. I liguri si trovano a metà classifica in 12ª posizione assieme al Parma con 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, i ciociari sono penultimi a quota 16 con un cammino di 3 successi, 7 pareggi e 15 ko.

Fra i rossoblù il miglior marcatore attualmente in rosa è Christian Kouamé con 4 reti realizzate in 25 presenze, ma il capocannoniere stagionale in campionato resta Krzysztof Piatek, autore di 13 goal in 19 partite prima di passare al Milan a gennaio. L'attaccante Camillo Ciano è invece il giocatore più prolifico fra i giallazzurri con un bottino di 7 marcature in 22 gare disputate.

Il Genoa arriva alla sfida con 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 giornate, mentre il Frosinone ha rimediato una vittoria e 2 sconfitte consecutive.

QUANDO SI GIOCA GENOA-FROSINONE

Genoa-Frosinone si giocherà domenica 3 marzo 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Per le due squadre sarà il 4° confronto nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE GENOA-FROSINONE IN TV E STREAMING

La partita Genoa-Frosinone sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi, fra i quali le smart tv compatibili con la app, i computer, i tablet e gli smartphone, ma anche collegando il proprio televisore a un decoder Sky Q, oppure ad una console PlayStation 4 o Xbox One, oppure ancora attraverso particolari dispositivi come Chromecast e Amazon Fire Stick.

L'evento sarà inoltre a disposizione per la visione on demand dopo il fischio finale: tifosi e appassionati potranno godersi la partita integralmente o soltanto gli highlights della stessa quando lo vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-FROSINONE

Prandelli non avrà a disposizione Favilli, Hiljemark, Lapadula e Mazzitelli, tutti ko per infortunio, mentre potrebbe rivedersi Sturaro tra i convocati. Possibile ritorno al 4-3-3, con Bessa favorito su Rolon come terzo di centrocampo e Lazovic in campo dal 1' nel tridente al fianco di Sanabria e Kouamé. Difesa scolpita davanti a Radu, con Biraschi e Criscito terzini, Romero e Zukanovic coppia centrale. In dubbio la presenza dell'influenzato Veloso.

Baroni recupera Ariaudo e Simi c per la panchina, ma dovrà valutare le condizioni di Zampano, fermatosi per un pestone al piede incassato contro la Roma: l'esterno destro è convocato, pronto comunque Paganini. Sulla fascia opposta è ballottaggio Molinaro-Beghetto, favorito il primo. Ancora ai box Ghiglione, rientra invece in gruppo il lungodegente Dionisi, che tuttavia potrebbe essere mandato a giocare con la Primavera. Dubbio a metà campo per il tecnico toscano, con Viviani in vantaggio su Maiello in regia, mentre in attacco Pinamonti contende una maglia dal 1' a Daniel Ciofani come partner di Ciano.

GENOA (4-3-1-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Sanabria, Kouamé.

FROSINONE (4-3-3): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Molinaro; Ciano, Ciofani.