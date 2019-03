Genoa-Frosinone, le formazioni ufficiali: Lazovic e Paganini titolari

Nel Genoa, Prandelli rispolvera il tridente con Lazovic: Bessa torna a centrocampo. Frosinone con Ciano-Pinamonti e Paganini al posto di Zampano.

Le formazioni ufficiali:

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Sanabria, Kouamé. All. Prandelli

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Viviani, Cassata, Molinaro; Ciano, Pinamonti. All. Baroni

Un solo cambio nel Genoa rispetto all'undici che domenica scorsa ha pareggiato in casa del Chievo: Lazovic prende il posto di Rolon. In questo modo Bessa arretra la propria posizione piazzandosi a centrocampo, con il serbo che completa il tridente offensivo con Sanabria e Kouamé.

Per quanto riguarda il Frosinone, Pinamonti riprende il posto di Ciofani accanto a Ciano, come da indicazioni della vigilia. Baroni cambia sulle fasce: in campo Paganini e non Zampano a destra, Molinaro e non Beghetto dalla parte opposta.