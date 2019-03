Genoa-Frosinone 0-0: il Grifone sbatte contro il muro giallazzurro

Secondo pareggio consecutivo per il Genoa. La compagine rossoblù al Ferraris non riesce ad andare oltre allo 0-0 contro il Frosinone.

Si è chiusa sullo 0-0 la sfida che ha visto protagoniste Genoa e Frosinone. Un risultato al quale la compagine ospite si è aggrappata con le unghie e con i denti, considerando anche il fatto che ha giocato gran parte della contesa in inferiorità numerica e che le consente di mantenere vive le sue speranze di salvezza.

Gara tutt’altro che esaltante quella del Ferraris. Il Genoa entra in campo con il giusto piglio e guadagna fin dai primi minuti metri in campo. I rossoblù danno l’impressione di poter dettare i ritmi con discreta tranquillità, in realtà però difettano non poco in fase in impostazione e spesso sbagliano l’ultima scelta.

Ad approfittarne sono gli ospiti che, estremamente ordinati in difesa e pronti a ripartire in contropiede, riescono anche a rendersi pericolosi in un paio di occasioni, ma devono fare i conti con la giornata non esaltante dei loro attaccanti. Per la squadra di Baroni le cose si complicano al 34’ quando Cassata, già ammonito, viene espulso per doppio giallo. Il Genoa prova quindi ad accelerare, ma il risultato nella prima frazione non si schioda dallo 0-0 iniziale.

Nella ripresa Prandelli ridisegna la sua squadra inserendo Pandev al posto di Biraghi e i risultati si vedono fin da subito. I padroni di casa alzano ulteriormente il loro baricentro, ma vanno a sbattere contro il muro eretto da Baroni. Trovare varchi utili tra le maglie della retroguardia del Frosinone è infatti complicato ed inoltre l’inferiorità numerica porta anche attaccanti e centrocampisti ad abbassarsi a difesa della porta.

Il forcing finale rossoblù non porta i frutti sperati. Il Genoa porta così a casa un punto che di fatto cambia poco la sua classifica e le sue ambizioni, il Frosinone riparte invece da una prova estremamente generosa.

IL TABELLINO

GENOA-FROSINONE 0-0

GENOA (4-3-3): Radu 6; Biraschi 6 (46’ Pandev 5,5), Romero 6,5, Zukanovic 6, Criscito 6; Lerager 6, Radovanovic 5,5, Bessa 6; Lazovic, Sanabria 6, Kouamé 5,5 (77’ Dalmonte 6). Allenatore: Prandelli

FROSINONE (3-5-2): Sportiello 6,5; Goldaniga 6, Salamon 6,5, Capuano 6; Paganini 6, Chibsah 6, Viviani 6 (55’ Maiello 6), Cassata 4, Molinaro 6,5; Ciano 6 (89’ Gori sv), Pinamonti 5 (73’ D. Ciofani 5,5). Allenatore: Baroni

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Viviani (F), Zukanovic (G), Kouamé (G), D. Ciofani (F)

Espulsi: Cassata (F)