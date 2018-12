Genoa-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Genoa ospita la Fiorentina nella 19ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Genoa di Cesare Prandelli ospita la Fiorentina di Stefano Pioli nella 19ª giornata di Serie A. I liguri sono quattordicesimi in classifica con 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, i toscani occupano il 9° posto con Atalanta, Sassuolo e Parma a quota 25 e hanno fatto un cammino con 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte.

Fra i rossoblù il polacco Krzysztof Piatek è il miglior marcatore e il capocannoniere dell'intero torneo con 13 goal in 18 presenze, mentre il centrocampista Marco Benassi è il giocatore più prolifico dei viola con 6 goal in 17 partite giocate. Il Genoa è reduce da 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 3 giornate, la Fiorentina ha collezionato invece 2 vittorie consecutive e una sconfitta col Parma nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA GENOA-FIORENTINA

Genoa-Fiorentina si giocherà sabato 29 dicembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Sarà il 95° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE GENOA-FIORENTINA IN TV E STREAMING

La partita Genoa-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-FIORENTINA

Undici titolare praticamente scolpito per Prandelli, con l'unico dubbio legato a chi ricoprirà il ruolo di regista di centrocampo. In tre si contendono una maglia, con il brasiliano Sandro in vantaggio su Rolon e Veloso. In attacco Kouamé accanto al bomber Piatek.

Anche per Pioli sono pochi i dubbi nell'undici titolare. Ballottaggio fra Mirallas e Pjaca nel tridente offensivo. In difesa Laurini e Biraghi saranno i due terzini, con German Pezzella e Ceccherini (Vitor Hugo squalificato) difensori centrali. Edimilson Fernandes ancora titolare in quanto anche Gerson è squalificato.

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, C. Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Ger. Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson Fernandes; Chiesa, Simeone, Pjaca.