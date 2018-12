Genoa-Fiorentina, le formazioni ufficiali: fuori Benassi, torna Kouamé

Le formazioni ufficiali di Genoa-Fiorentina: sorpresa Pioli, che esclude Benassi dall'undici titolare. Genoa che ritrova Kouamé dal 1'.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Fiorentina:

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Bessa, Rolon, Hiljemark, Lazovic; Kouamé, Piatek.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Veretout, Norgaard, Edimilson; Mirallas, Simeone, Chiesa.

Nel Genoa si rivede Kouamé, che dopo l'assenza di Cagliari torna a far compagnia al bomber Piatek in attacco. Per fargli spazio Prandelli toglie Sandro. In campo anche Romulo, che rimpiazza Pedro Pereira sulla destra.

Fiorentina senza lo squalificato Vitor Hugo e con Milenkovic che accentra la propria posizione: nella posizione di terzino destro c'è Laurini. Out per squalifica anche Gerson, sostituito da Edimilson Fernandes. L'assenza a sorpresa è quella di Benassi: dentro Norgaard.