Genoa-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Diretta tv e streaming

La nuova Fiorentina di Ribéry affronta in trasferta il Genoa di Aurelio Andreazzoli: le probabili formazioni e dove vedere la gara in tv e streaming.

Nella prima giornata di e sono state protagoniste di due delle partite più divertenti del weekend: i rossoblù nel 3-3 contro la , i viola nella sconfitta per 3-4 contro il . Nella seconda giornata cercano, una contro l'altra, la prima vittoria stagionale.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Entrambe sono state tra le protagoniste del mercato e su entrambe c'è grande attesa per scoprire come andrà la loro stagione. Soltanto pochi mesi fa a Firenze la partita valeva la salvezza e si era risolta con uno 0-0 di pura paura, anche se alla fine ha salvato entrambe condannando l' .

Grande attesa ancora una volta per i nuovi acquisti: il Genoa propone Andrea Pinamonti, già in goal all'esordio all'Olimpico, e Lasse Schøne, arrivato dall' ; nella Fiorentina tutti gli occhi sono su Franck Ribéry, che potrebbe partire ancora dalla panchina, mentre va verso una maglia da titolare Kevin-Prince Boateng.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Genoa-Fiorentina: dalle formazioni a dove vedere il match in diretta tv e streaming .

GENOA-FIORENTINA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Genoa-Fiorentina DATA 1 settembre 2019, ore 20.45 DOVE Stadio Luigi Ferraris, Genova ARBITRO Piero Giacomelli TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO GENOA-FIORENTINA

Genoa-Fiorentina è in programma domenica 1 settembre 2019, con calcio d'inizio fissato alle 20.45. La cornice della partita sarà lo stadio Luigi Ferraris di Genova.

La sfida tra Genoa e Fiorentina potrà essere seguita su Sky, che ha i diritti di trasmissione di 7 partite su 10 per ogni giornata di Serie A: sarà quindi possibile vedere la sfida in diretta e in esclusiva sull'emittente satellitare. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre), ma si potrà seguire anche su Sky Sport (canale 252).

Genoa-Fiorentina potrà essere vista anche in diretta per gli abbonati Sky. Ciò sarà possibile grazie a Sky Go, il servizio che dell'emittente. Per usufruirne basta collegarsi al sito web di Sky Go da PC, oppure scaricare l'app ufficiale su smartphone e tablet.

Sarà 3-5-2 per il Genoa, che riparte dallo stesso undici che ha pareggiato 3-3 contro la Roma all'esorido. Duo d'attacco Pinamonti-Kouamé, Ghiglione e Barreca sulle fasce, con Radovanovic e Lerager ad accompagnare Schøne in mediana. Romero, Zapata e Criscito davanti a Radu.

Due novità possibili nella Fiorentina: a sinistra in difesa potrebbe esordire Dalbert, con Lirola a destra e la coppia Milenkovic-Pezzella davanti a Dragowski, anche se a sinistra è più probabile l'impiego del giovane Ranieri. In mezzo conferma per il trio con Pulgar, Badelj e Castrovilli; davanti probabile esordio dal 1' per Boateng, con Sottil e Chiesa ai suoi lati.

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schøne, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouame

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella Ger., Ranieri; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa